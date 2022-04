Franse autoriteiten geven Feyenoord tóch goed nieuws: supporters zijn welkom

Dinsdag, 26 april 2022 om 13:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:42

Feyenoord mag voor het uitduel met Olympique Marseille supporters meenemen, zo bevestigt de club op de officiële website. 1908, het Twitteraccount dat gelieerd is aan het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt schreef dinsdag eerder al dat de Rotterdammers circa 3250 kaarten mogen verkopen voor de tweede halve finale van de Conference League, die op donderdag 5 mei plaatsvindt. De lokale autoriteiten van Marseille twijfelden aanvankelijk over het (deels) leeg laten van het uitvak, vanwege ongeregeldheden in de kwartfinale tegen PAOK Saloniki.

1908 schreef maandag dat de Franse autoriteiten hun twijfels hadden vanwege de acties van de Griekse uitsupporters tijdens de thuiswedstrijd tegen PAOK (2-1 winst). Er werd onder meer met vuurwerk geschoten richting de gastheren. Nu heeft Feyenoord echter toch groen licht gekregen om uitpubliek mee te nemen. Zelf hadden de Rotterdammers al aangegeven bij het thuisduel in De Kuip 1500 Franse supporters toe te willen laten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Twitteraccount rept niet over of de aarzelingen over uitpubliek in Marseille iets te maken hadden met het gedrag van Feyenoord-supporters in Europa dit seizoen. De Rotterdammers werden al tienmaal (!) beboet door de UEFA voor een bedrag dat in totaal opliep tot circa een half miljoen euro. De meest recente boete bedraagt 70.125 euro en is het gevolg van het afsteken van vuurwerk, het blokkeren van trappen en het gooien van voorwerpen door supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Slavia Praag van 7 april (3-3).

Feyenoord heeft zijn supporters in een statement op de eigen website opgeroepen om bij de wedstrijd tegen Olympique Marseille van 28 april in De Kuip een volgende boete te voorkomen. Bovendien wijst de clubleiding op het feit nog altijd een voorwaardelijke straf boven het hoofd hangt voor een Europese uitwedstrijd zonder publiek. Daarnaast stipt men aan dat verdere ongeregeldheden kunnen leiden tot nóg hogere boetes en zwaardere sancties vanuit de UEFA.