Voormalig Ajacied Maximilian Wöber wacht mogelijk kans in Bundesliga

Dinsdag, 26 april 2022 om 12:45 • Jordi Tomasowa

Maximilian Wöber is in beeld bij VFL Wolfsburg, zo melden BILD en Wolfsburger Allgemeine Zeitung. De verdediger van Red Bull Salzburg moet bij de Duitsers de defensieve problemen van dit seizoen oplossen. De 24-jarige Wöber heeft bij de Oostenrijkers nog een contract tot medio 2024, over een transfersom is nog niets bekend.

Wöber werd afgelopen weekend nog bekeken door Marcel Schäfer, technisch directeur van VFL Wolfsburg. De Oostenrijker is bij die Wölfe in beeld om de matige defensieve cijfers van dit seizoen te verbeteren. Wolfsburg heeft met 51 tegendoelpunten een van de meest gepasseerde defensies van de Bundesliga en kreeg anderhalve week geleden nog zes treffers om de oren op bezoek bij Borussia Dortmund (6-1 verlies). Tevens staat centrumverdediger John Brooks op de nominatie om te vertrekken, waardoor er behoefte is aan vers bloed in de achterste linie.

Wöber heeft bij Salzburg nog een contract voor twee seizoenen. Over de eventuele transfersom die het kost om de verdediger los te weken bij de Oostenrijkse koploper is nog niets bekend. Wöber sloot zich in de zomer van 2019 aan bij Salzburg, dat ruim tien miljoen euro overmaakte naar Sevilla. Hij keerde daarmee terug naar zijn vaderland. In 2017 verliet Wöber Oostenrijk juist om zijn geluk te beproeven bij Ajax. Ondanks dat de zesvoudig Oostenrijks international tot 39 wedstrijden kwam voor de Amsterdammers werd hij nimmer onomstreden en werd hij anderhalf jaar na zijn komst verkocht aan Sevilla. Los Rojiblancos verkochten Wöber een half jaar later dus weer aan Salzburg.

Wolfsburg begon het seizoen met Mark van Bommel aan het roer veelbelovend. De club stond na vier opeenvolgende overwinningen zelfs even aan kop in de Bundesliga, maar de klad kwam er snel in. Na een periode van acht wedstrijden zonder overwinning werd van Bommel eind oktober de laan uitgestuurd. Wolfsburg staat met 37 punten op de twaalfde plaats in de competitie en heeft nog één punt nodig uit de resterende drie wedstrijden om zich te handhaven.