Cardiff ontkent geruchten over monsterclaim omtrent dood Emiliano Sala

Dinsdag, 26 april 2022 om 13:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:39

Het conflict tussen Cardiff City en Nantes is nog altijd in volle gang. Meer dan drie jaar na het fatale vliegtuigongeluk van Emiliano Sala steggelen de clubs nog altijd over de financiële afwikkeling van zijn transfer naar Cardiff, die vlak voor zijn dood plaatsvond. De club claimt nu volgens The Sun dat het overlijden van Sala debet was aan de degradatie naar de Championship in het seizoen 2018/19 en, daarom maar liefst 95 miljoen euro eist van Nantes. Cardiff ontkent het verhaal echter op de eigen clubwebsite.

"Cardiff City wenst op te helderen dat er geen waarheid ligt in het persverhaal van vandaag, dat het het heeft over een compensatieclaim richting Nantes", zo schrijft de club in een officieel statement. Cardiff, dat momenteel negentiende staat op het tweede niveau van Engeland, kwam in het seizoen 2018/19 nog uit in de Premier League. In januari werd Sala aangetrokken voor een bedrag van zeventien miljoen euro. De Argentijn zou nooit zijn debuut maken voor de Welshe club, daar hij overleed tijdens de reis om zijn overstap te completeren. Voormalig manager van the Bluebirds Neil Warnock was overtuigd dat een paar doelpunten van Sala Cardiff op het hoogste niveau hadden kunnen houden. De club kwam dat seizoen slechts twee punten tekort en moest de plek in de Premier League aan Brighton & Hove Albion laten.

De casus van Carlos Tévez en Javier Mascherano wordt door Cardiff als voorbeeld aangehaald in de zaak. De landgenoten van Sala maakte in 2007 de overstap naar West Ham United, waarmee de club regels schond omtrent het eigendom van spelers in handen van een derde partij. Sheffield United wilde dat West Ham - destijds directe concurrent in de degradatiestrijd - daardoor punten aftrek kreeg. Dat kregen the Hammers niet, waardoor Sheffield afdaalde naar de Championship. De club claimde onrechtvaardig behandeld te zijn en werd voor ruim 31,5 miljoen euro gecompenseerd door West Ham.

Cardiff wacht momenteel nog uitspraak van het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) af omtrent de betaling van de transfervergoeding voor Sala. De club weerlegt de validiteit van zijn contract destijds. Het CAS heeft nog geen datum gegeven waarop het uitspraak zal doen. In de zaak-Sala werd David Henderson al wel veroordeeld. De zakenman, die in januari 2019 de noodlottige vlucht van de destijds 28-jarige spits regelde, werd door de rechtbank in Wales veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden. Het oordeel luidde dat Henderson schuldig was aan het in het gevaar brengen van het vliegtuig.