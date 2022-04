Driessen ontkent: ‘Schreuder ons lek, wat zou zijn belang daarbij zijn?'

Dinsdag, 26 april 2022 om 11:30 • Tom Rofekamp

Valentijn Driessen ontkent dat Alfred Schreuder in zijn tijd als assistent bij Ajax lekte naar De Telegraaf. Driessen was maandag te gast bij Vandaag Inside en reageerde desgevraagd bij het item in de Wandelgangen van het dagelijkse tv-programma op het veelbesproken gerucht. De chef voetbal van De Telegraaf begrijpt niet wat het belang van Schreuder zou zijn bij het lekken.

Presentator Wilfred Genee legt in het programma de stelling voor dat Schreuder in zijn periode als assistent van Erik ten Hag bij Ajax tussen 2018 en 2019 informatie vanuit de club lekte naar Driessen en De Telegraaf, zoals al vaker is verschenen in het geruchtencircuit. Onder meer Dick Advocaat claimde dat destijds. Driessen ontkent echter stellig dat dit het geval was. “Ik las dat jij dat ergens had gezegd inderdaad, maar dat is zo niet zo, nee. Nee, echt niet. Wat zou zijn belang daarbij zijn, dat vraag ik me dan af.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Genee neemt geen genoegen met het antwoord en benadrukt dat Schreuder wel eens aan de stoelpoten van Ten Hag gezaagd zou kunnen hebben met het lekken. Driessen gaat niet mee in dat verhaal. “Nee, anders had hij ook wel zelf ergens aan de bak gekund, zoiets had hij denk ik niet nodig.” Driessen stelt dat het juist meer vanuit de spelers kwam, die volgens hem ontevreden waren onder Ten Hag.

Hij vergelijkt de situatie met die van de eerste periode van Ten Hag bij FC Utrecht, waar ook onvrede heerste over de oefenmeester. “Ik sprak Wilco van Schaik bij NEC, die had hem naar Utrecht gehaald. Die gaf aan dat na een maand Willem Janssen - die nu een heel positief verhaal over Ten Hag in The Guardian heeft verteld - en Mark van der Maarel bij hem kwamen dat Ten Hag eruit moest. Bij Ajax gebeurde dat ook zo, ze moesten aan hem wennen.”