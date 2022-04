Einde van tijdperk bij Italië: ‘Het wordt zeker mijn laatste interland’

Dinsdag, 26 april 2022 om 07:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:09

Giorgio Chiellini heeft zijn afscheid als international van Italië aangekondigd. De 37-jarige centrumverdediger liet na afloop van het gewonnen Serie A-duel met Sassuolo (1-2) weten te stoppen na een oefeninterland in juni tegen Argentinië.

Chiellini behoort met 116 interlands al jarenlang tot de vaste kern van de Azzuri. De aanvoerder van Juventus had gehoopt na de winst van het EK ook op het WK 2022 in Qatar hoge ogen te gooien, maar omdat Italië zich niet kwalificeerde, zal hij na de aanstaande oefeninterland met Argentinië afzwaaien als international.

"Als ik fit ben, zal ik spelen en neem ik afscheid van het nationale ploeg op Wembley, waar ik met het het hoogtepunt van mijn carrière heb bereikt met het winnen van het EK”, vertelde hij tegenover DAZN. Italië rekende afgelopen zomer in de finale van het EK in hetzelfde stadion na strafschoppen af met Engeland. Italië treft in juni Argentinië op Wembley in een speciaal kampioensduel dat is georganiseerd door de UEFA en de Zuid-Amerikaanse Conmebol tussen de twee continentale kampioenen.

“Ik wil graag afscheid nemen met een mooie herinnering", vervolgde Chiellini. "Het wordt honderd procent zeker mijn laatste interland.” De verdediger werd voor het eerst op twintigjarige leeftijd opgeroepen in 2004 toen hij nog voor Fiorentina speelde en kroonde zich in datzelfde jaar ook als bronzen medaillewinnaar op de Olympische Spelen in Athene. Na een interlandcarrière van bijna twee decennia hoeft Chiellini slechts vier spelers voor zich te dulden met meer interlands: Gianluigi Buffon (176), Paolo Maldini (136), Fabio Cannavaro (126) en Daniele de Rossi (117)