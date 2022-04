Heitinga geniet van droomavond Ihattaren: ‘Ik heb met Robben gespeeld..’

Dinsdag, 26 april 2022 om 07:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:18

John Heitinga was maandag tevreden met het optreden van Mohamed Ihattaren bij Jong Ajax tegen VVV-Venlo. De negentienjarige middenvelder annex aanvaller beleefde een droomavond op sportpark De Toekomst. Ihattaren stond in de basis bij Jong Ajax en nam in de tweede helft binnen tien minuten een loepzuivere hattrick voor zijn rekening.

Het betekende voor Ihattaren zijn eerste hattrick in dienst van Ajax. De huurling van Juventus had met zijn optreden een aanzienlijk aandeel in de uiteindelijke 6-1 overwinning. Naci Ünüvar en Mohamed Kudus namen de andere treffers voor hun rekening. Trainer Heitinga gaf na afloop aan genoten te hebben van Ihattaren. “We weten allemaal hoe goed hij kan voetballen, maar hij moet nog wel wat stappen zetten om op Champions League-niveau te komen", gaf de oud-voetballer aan. "We moeten hem de tijd geven, hij heeft dit soort wedstrijden nodig om ritme op te bouwen.”

Het artikel gaat verder onder de video Edwin Zoetebier: 'Trainers moeten anders gaan kijken naar hun keepers' Meer videos

Voor Ihattaren was het duel met VVV zijn vierde in het shirt van de beloftenploeg van Ajax. In deze wedstrijden noteerde hij vier goals en twee assists. De verdediging van de bezoekers oogde maandagavond bij vlagen kwetsbaar bij de tegengoal, maar Heitinga stelt dat de hattrick van zijn linkspoot vooral een kwaliteit van Ihattaren is. “Ik heb met Arjen Robben gespeeld... Je wist wat hij ging doen, maar hij schoot ze er toch in. Dit soort jongens heeft het vermogen om uit te stellen.”

Een reactie voor de camera van ESPN kwam er niet. "Ik krijg wat vragen over een interview met Ihattaren. Ajax heeft voor de wedstrijd al aangegeven dat hij na afloop niet geïnterviewd kon worden en daar heeft de hattrick helaas niets aan veranderd", liet commentator Mark van Rijswijk na afloop weten. De hattrickheld zal in ieder geval een goede indruk achtergelaten hebben bij Erik ten Hag, die ook aanwezig was op sportpark De Toekomst. De trainer van Ajax liet zich voorafgaand aan de TOTO KNVB Bekerfinale tegen PSV nog lovend uit over Ihattaren. “Ik ben heel blij met zijn ontwikkeling. Hij is zelf ook blij, hij lacht weer. Die jongen heeft zoveel tegenslag gehad, maar hij is nog op de weg terug en het is nog een lange weg.”