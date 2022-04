Ihattaren en Bounida vinden elkaar op Instagram na reactie van 4 woorden

Maandag, 25 april 2022 om 23:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:21

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mohamed Ihattaren heeft maandagavond een absolute droomavond beleefd tegen VVV-Venlo. De middenvelder annex aanvaller stond in de basis bij Jong Ajax en nam in de tweede helft een loepzuivere hattrick voor zijn rekening. Het betekende voor Ihattaren zijn eerste hattrick in dienst van Ajax. De huurling van Juventus had met zijn optreden een aanzienlijk aandeel in de uiteindelijke 6-1 overwinning. Naci Ünüvar en Mohamed Kudus namen de andere treffers voor hun rekening. Ihattaren deelde op Instagram een reactie van vier woorden van Marwane Bounida, de broer van Ajax-talent Rayane Bounida.

Een reactie voor de camera van ESPN kwam er niet. "Ik krijg wat vragen over een interview met Ihattaren. Ajax heeft voor de wedstrijd al aangegeven dat hij na afloop niet geïnterviewd kon worden en daar heeft de hattrick helaas niets aan veranderd", liet commentator Mark van Rijswijk na afloop weten. Ajax probeert Ihattaren zoveel mogelijk uit de wind te houden en laat de veelbesproken linkspoot uit de media. Ihattaren reageerde via Instagram door een story van Marwane Bounida te delen met de woorden 'Normal day at work', begeleid door de video van ESPN van zijn hattrick.

Mohamed Ihattaren met een hattrick voor Ajax! ??? pic.twitter.com/R2FCG48flm — ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2022