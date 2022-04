Porto moet kampioensfeest uitstellen door eerste nederlaag in 542 (!) dagen

Maandag, 25 april 2022 om 23:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:48

FC Porto heeft het kampioensfeest in de Premiera Liga noodgedwongen moeten uitstellen. De ploeg van trainer Sérgio Conceição was bij een zege op SC Braga en puntenverlies van Sporting Portugal verzekerd van de dertigste landstitel, maar zo ver kwam het niet. Voor het eerst in anderhalf jaar tijd ging Porto onderuit. De uitwedstrijd tegen Braga eindigde in een 1-0 nederlaag. Bovendien wist Sporting Portugal met ruime cijfers te winnen op bezoek bij Boavista (0-3).

Porto wist dat het bij een overwinning op Braga met de beentjes hoog kon voor het duel tussen Boavista en Sporting Portugal, dat later op de avond werd gespeeld. Maar gewonnen werd er niet. Het was Braga dat de eerste speldenprikken van het duel uitdeelde in de persoon van Ricardo Horta. De buitenspeler kreeg ruimte om vanaf de rand van de zestien uit te halen, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Diogo Costa. Porto kwam vervolgens iets beter in de wedstrijd en deed via Evanilson iets terug, maar de inzet van de Braziliaan na ruim een half uur spelen eindigde ver naast het doel van Matheus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het echte spektakel moest toen echter nog komen, daar beide ploegen op slag van rust de grootste kansen noteerden. Een schot van Vítor Ferreira miste richting, waarna ook Horta een enorme kans om zeep hielp. Na rust was het opnieuw Braga dat beter begon. Een schot van Yan Couto ging rakelings over, terwijl aan de overkant Matheus een puike redding in huis had op een schot van Pepe. Tien minute na rust brak de thuisploeg alsnog de ban. Na een voorzet vanaf de rechterkant van Abel Ruiz kreeg Costa zijn hand niet goed achter de bal, waarna Horta kon binnenlopen bij de tweede paal.

Porto probeerde in het laatste kwart van de wedstrijd nog wel een nederlaag af te wenden, maar onder meer Galeno was ongelukkig in de afronding. De middenvelder creëerde ruimte voor het schot, maar mikte rakelings over. De laatste kans van de wedstrijd, een schot van Mehdi Taremi, eindigde eveneens over de deklat. Na 46 overwinningen en 12 gelijke spelen in 58 competitiewedstrijden kwam daarmee na anderhalf jaar een einde aan een uiterst indrukwekkende reeks van Porto. Met nog drie wedstrijden te spelen bedraagt de voorsprong op Sporting Portugal zes punten.