Arno Vermeulen: ‘Een pijnlijke opmerking van Ten Hag, een steek onder water’

Maandag, 25 april 2022 om 23:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:47

De opvolging van Erik ten Hag als trainer van Ajax blijft de gemoederen bezig houden. Alfred Schreuder lijkt de voornaamste kandidaat te zijn om vanaf volgend seizoen het roer over te nemen, al vallen de namen van Arne Slot en Peter Bosz ook regelmatig. Afgelopen week liet Ten Hag zich zelf uit over zijn opvolging, toen de naam van Schreuder ter sprake kwam. De twee werkten eerder samen bij FC Twente en Ajax, maar hielden daar geen warme herinneringen aan over. Volgens Arno Vermeulen deelde de Ajax-trainer in zijn commentaar zelfs 'een steek onder water' uit.

Sjoerd Mossou noemt Schreuder 'een vrij logische kandidaat'. "Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Hij heeft een goede staat van dienst, bij Ajax gewerkt en relatief beschikbaar", vertelt de journalist bij Voetbalpraat. "Je kunt hem wel weghalen met de middelen die je hebt. Je hebt toch geen twintig namen, misschien vijf. Het is toch niet zo dat je iedere goede buitenlandse trainer zomaar bij Ajax neer kan zetten." Vermeulen haakt daarop in. "Zou jij Arne Slot niet benaderen?", vraagt hij hardop. "Slot heeft een kleine escape omdat Feyenoord City niet doorgaat. Ze zullen niet begripvol zijn, de supporters, maar misschien is in de gesprekken iets anders voorgesteld", mengt Kenneth Perez zich in de discussie.

"Het is toch minder rooskleurig dan waar hij op gehoopt heeft", doelt Vermeulen op de situatie van Slot bij Feyenoord. Afgelopen week werd bekend dat Feyenoord definitief een streep zet door een nieuwe Kuip en het huidige onderkomen grondig gaat renoveren. "Hij zal toch inzien dat er bij Feyenoord de komende jaren niks kan", gaat Vermeulen zijn betoog verder. "Dat is wel een probleem voor een trainer. Je kan niet ieder jaar boven je kwaliteit presteren." Perez vraagt vervolgens of Slot de beste kandidaat is voor Ajax. "Ik zou Arne Slot als nummer één op de lijst hebben staan, ja", aldus Vermeulen

Presentator Pascal Kamperman laat de naam van Alfred Schreuder vallen, die bij Ajax nadrukkelijk wordt genoemd en naar wie al geïnformeerd zou zijn volgens De Telegraaf. "Hij is een uitstekende veldtrainer, die mij zeer geholpen heeft in het eerste jaar om Ajax op het juiste spoor te zetten. Hij heeft heel veel vaardigheden, zeker op het gebied van trainen en coachen", zei Ten Hag afgelopen week over zijn mogelijke opvolger. "Een hele goede veldtrainer is nog geen goede hoofdtrainer", herhaalt Perez. "Dat was pijnlijk hoor. Dat was een pijnlijke opmerking, een klein steekje onder water", reageert Vermeulen fel. "Als je zo nadrukkelijk als Ten Hag zegt dat het een goede veldtrainer is... Hij heeft notabene met hem gewerkt."

Moeizame relatie

Volgens Sjoerd Mossou is het 'algemeen bekend' dat Ten Hag zich niet helemaal veilig voelde in die periode met Schreuder naast hem. De twee werkten in het verleden samen bij zowel FC Twente als Ajax. "Dat hoor ik hier in terug. Het heeft iets met de loyaliteit te maken." Mossou weigert er vervolgens dieper op in te gaan. "Vul het in zoals je wilt. Wie daarin gelijk heeft zou ik niet weten, maar dat Ten Hag en Schreuder elkaar niet helemaal lagen dat is op zich wel bekend." Perez merkt op dat Freek Jansen zondagavond bij Studio Voetbal ook niet wenste uit te weiden over de relatie tussen Ten Hag en Schreuder. "Dat heb ik niet gezien", besluit Mossou.