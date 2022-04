Betonvoetbal van Juve krijgt veel te veel met zege op allerlaatste moment

Maandag, 25 april 2022 om 22:42 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:45

Juventus heeft maandagavond op valreep de drie punten gepakt. In het Mapei Stadium van Sassuolo legde de ploeg van Massimiliano Allegri een zeer teleurstellende wedstrijd op de mat t en leek het lang op een gelijkspel af te stevenen. Moise Kean zorgde vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd echter toch voor de bevrijding: 1-2. Juventus komt door de remise op acht punten los van nummer vijf AS Roma, waardoor een direct ticket voor de Champions League met nog vier duels te gaan binnen handbereik lijkt. Matthijs de Ligt was niet volledig fit en begon op de bank bij Juventus, waar de Nederlander de gehele wedstrijd bleef zitten.,

De Ligt was nog niet helemaal hersteld van de darmproblemen, waardoor hij een week eerder tegen Bologna (1-1) vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Daarom bestond het centrum van la Vecchia Signora voor de gelegenheid uit Daniele Rugani en Leonardo Bonucci. Collega aan de rechterkant Mattia De Sciglio werd na tien minuten in een onderling duel geklopt door Giacomo Raspadori, die het doel met zijn kiezelharde schot maar op een haar na miste. Het was slechts een voorbode op de stormloop die komen ging. Wojciech Szczesny kwam met de schrik vrij bij pogingen van Davide Frattesi en Gianluca Scamacca, voordat hij dan toch moest capituleren.

Sassuolo combineerde haast probleemloos door het strafschopgebied heen, waarbij de hal via de hak van Domenico Berardi bij Raspadori terechtkwam. Zijn schot met links was Szczesny te machtig: 1-0. De voorsprong was dik- en dik verdiend; de gelijkmaker van de bezoekers kwam dan ook volledig uit het niets. Voor het eerst die avond bezweek Sassuolo onder de druk van Juventus, waarbij de bal via Denis Zakaria bij Paulo Dybala terechtkwam. De Argentijn haalde verwoestend uit in het dak van het doel: 1-1. Dat bleek ook de ruststand.

Juventus kwam in het tweede bedrijf iets beter uit de startblokken. Andrea Consigli werd tot ingrijpen gedwongen op een kopbal en een gekruld schot van Alvaro Morata, maar hield lange tijd de schade beperkt tot één. Lang duurde de betere fase van Juve echter niet en Sassuolo ging brutaal op jacht naar de zege. Waar Consigli eerder zijn ploeg nog op de been had gehouden, groeide hij nu onfortuinlijk uit tot schlemiel. Kean, vers ingevallen voor Morata, vuurde een houdbaar schot af op de doelman, die de bal ongelukkig door zijn benen liet glippen. Juventus liet de zege daarna niet meer in gevaar komen.

Keepertje, keepertje ?? Juventus wint op bezoek bij Sassuolo in de slotminuten dankzij een treffer van Moise Kean ??#ZiggoSport #SerieA #SassuoloJuve pic.twitter.com/C4mnDaZ8jm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 25, 2022