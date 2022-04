Ontketende Ihattaren geeft met hattrick duidelijk signaal af aan Ten Hag

Maandag, 25 april 2022 om 21:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:27

Mohamed Ihattaren heeft maandag een absolute droomavond beleefd in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvaller annex middenvelder van Ajax eiste bij de beloften een hoofdrol voor zich op in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. Ihattaren schreef, onder toeziend oog van Erik ten Hag, na rust een loepzuivere hattrick bij en had daarmee een groot aandeel in de uiteindelijke 6-1 overwinning. Naci Ünüvar nam twee treffers voor zijn rekening. Aan de stand verandert niets voor Jong Ajax. De ploeg van trainer John Heitinga blijft zevende met 62 punten uit 36 wedstrijden. VVV zakt een plekje en staat teleurstellend elfde.

Jong Ajax - VVV-Venlo 6-1

Jong Ajax kwam bijzonder sterk voor de dag en verscheen met onder meer Ihattaren, Mohamed Daramy en Mohammed Kudus aan de aftrap. Desondanks was de eerste kans voor de bezoekers. Na een aanval over de linkerkant van het veld was Sven Braken het eindstation. De spits, die vorige week tegen Telstar drie keer trefzeker was, stuitte ditmaal op Calvin Raatsie. De thuisploeg nam het initiatief vervolgens over en dook via Christian Rasmussen gevaarlijk op voor het doel van de Limburgers. De Deen raakte echter de lat en zag hoe de rebound van Daramy werd gepakt door doelman Delano van Crooij.

Ajax domineerde nagenoeg de hele wedstrijd en liet VVV amper in het stuk voorkomen. De ploeg van Heitinga opende de score halverwege de eerste helft, toen Kudus ruimte kreeg om op de rand van de zestien uit te halen en de rechterhoek vond: 1-0. Heel lang hield de voorsprong niet stand, daar de VVV vanaf de aftrap de gelijkmaker produceerde. Op aangeven van Rayan El Azrak kon Joeri Schroijen van dichtbij afronden: 1-1. Ajax kreeg kansen op meer, maar trof onder meer de paal in de persoon van Rasmussen. Na rust werd de score alsnog flink opgeschroefd. Amper tien minuten bezig in de tweede helft zorgde Naci Ünüvar met een van richting veranderd schot voor de 2-1, waarna Ihattaren na een uur spelen voor zijn eerste van de avond tekende.

Mohamed Ihattaren met een hattrick voor Ajax! ??? pic.twitter.com/R2FCG48flm — ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2022

De linkspoot slalomde zich tussen een aantal VVV'ers door om vanaf de rand van de zestien doeltreffend uit te halen: 3-1. Het bleek het startschot voor een heerlijke tweede helft voor de huurling van Juventus, aangezien hij een minuut later opnieuw doel trof. Dit keer na een combinatie met Rasmussen: 4-1. Nadat VVV iets terugdeed in de vorm van een afgekeurde goal van Kees de Boer, zorgde Ihattaren met zijn derde van de avond voor Ajax' vijfde. De flankspeler trok vanaf de rechterkant naar binnen en vond voor de derde keer de linkerhoek. Het slotakkoord kwam vervolgens op naam van Ünüvar, die raak schoot vanaf de stip na een overtreding op Daramy. Ihattaren verliet niet veel later het veld.

Jong PSV – MVV Maastricht 2-2

Nadat de wedstrijd later begon doordat het niet lukte om de watersproeiers op tijd uit te krijgen, begon Jong PSV vervolgens voortvarend aan de wedstrijd. De beloften, die in het kader van zijn trainersopleiding eenmalig werden geleid door Adil Ramzi, openden al na een paar minuten spelen de score door een treffer van Jenson Seelt. De linkervleugelverdediger kreeg de bal uit een corner van Nigel Thomas op zijn hoofd en werkte deze snoeihard achter doelman Romain Matthys. Na gemiste kansen van onder meer Sven Blummel namens MVV was het Richard Ledezma die na een kwartier spelen de score voor de thuisploeg verdubbelde. Waar de uitploeg voor rust nauwelijks gevaar kon stichten, was het Johan Bakayoko die in de 36ste minuut aan de andere kant voor gevaar zorgde door vanaf rechts naar binnen te dribbelen en rakelings naast te schieten.

In de tweede helft duurde het tot de 75ste minuut voordat MVV eindelijk wat terug kon doen. Thomas kon de lage voorzet van Toshio Lake niet goed verwerken en zag de bal ongelukkig in eigen doel verdwijnen. Gesteund door de aansluitingstreffer ging MVV met succes op zoek naar de gelijkmaker. Tien minuten voor tijd was het Arian Kastrati die de 2-2 binnenkopte nadat een schot van Orhan Dzepar uiteen spatte op de binnenkant van de paal en bij de invaller belandde. Jong PSV was daarna nog dichtbij de winst, maar ondanks een goede mogelijkheid voor Mees Kreekels werd er niet meer gescoord en eindigde de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel.