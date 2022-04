Van Basten: ‘Cruijff tegenspreken deed ik niet snel, maar dit ging te ver'

Maandag, 25 april 2022 om 21:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:05

Marco van Basten bewaart warme herinneringen aan Johan Cruijff. Bij Rondo wordt uitgebreid stilgestaan bij de legendarische nummer veertien, die maandag zijn 75ste verjaardag zou vieren. Van Basten krijgt uitgebreid het woord en heeft vrijwel niets anders dan lovende woorden over voor Cruijff, maar haalt wel een zeldzaam moment aan waarin deze het volgens de analist níét bij het rechte eind had.

Van Basten speelde in de herfst van Cruijffs carrière nog met hem samen bij Ajax en kreeg hem daarna als trainer bij dezelfde club. De twee onderhielden een warme band, gesmeden door een gedeelde hartstocht. "In zijn tuin in Vinkeveen speelden we op een verjaardag ooit een potje voetbal", blikt Van Basten op een markant moment terug. "Op een gegeven moment kopten Johan en ik vier, vijf, zes keer over en zo maakten we een doelpunt. Dat maak je dan op een verjáárdag mee. Hij hield zo van voetballen."

Tussen de mooie woorden door noemt Van Basten tussen neus en lippen door dat hij en Cruijff - beiden drievoudig Wereldvoetballer van het jaar - wel een aantal keren botsten. Tafelgenoot Jan van Halst haakt daarop in en Van Basten komt met tekst en uitleg over een incident in 2008. "Ik was trainer van het Nederlands elftal en zou naar Ajax gaan. John van 't Schip was erbij en Richard Witschge. Hij (Cruijff. red.) zei: 'Je moet het bij Ajax zodanig regelen dat je alles wat je volgend seizoen nodig hebt al hebt'. Ik zei: ik ben er niet, ik kan nog niet gaan zeggen welke spelers er moeten komen en wie er weg moeten. Dat eiste hij van ons, van mij."

Tafelgenoot Rafael van der Vaart vraagt of Van Basten achteraf vond dat Cruijff gelijk had. "Nee, dat vond ik niet", antwoordt de oud-aanvaller duidelijk. "Hem tegenspreken deed ik niet graag, niet snel ook, maar dit ging te ver." Het incident doet echter niet af aan het beeld wat Van Basten nog altijd van Cruijff heeft. "Nederland heeft het voetballen aan hem te danken. Daarvoor waren we een klein land en we werden groot dankzij Johan Cruijff. Hij was de grondlegger. En het was gewoon een hele leuke vent, voor zijn kinderen ook."