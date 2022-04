Zirkzee durft gevecht met Lewandowski niet aan en mikt op zomers vertrek

Maandag, 25 april 2022 om 20:15 • Laatste update: 20:44

Joshua Zirkzee is niet van plan terug te keren naar Bayern München zo lang Robert Lewandowski nog actief is in de Allianz Arena. De twintigjarige spits durft de concurrentiestrijd met de Pool niet aan. Zirkzee komt momenteel op huurbasis uit voor Anderlecht, maar zal daar volgend seizoen sowieso niet meer te bewonderen zijn. De Belgische club kan niet voldoen aan de hoge transfersom die Bayern verlangt voor de spits, aldus Het Laatste Nieuws.

Zirkzee werkt zijn wedstrijden dit seizoen af voor Anderlecht, dat de Nederlander met Nigeriaanse roots voor een seizoen van Bayern heeft gehuurd. De spits heeft tot dusverre in 32 optredens 15 doelpunten weten te maken, en was daarnaast goed voor 8 assists. Het management van de talentvolle aanvaller liet deze maand weten dat Zirkzee op zijn plek zit bij Anderlecht, maar Het Laatste Nieuws meldt dat de Belgen de spits niet gaan overnemen van Bayern omdat ze niet kunnen voldoen aan de vraagprijs. De Duitse topclub vraagt zo’n tien miljoen euro voor de Nederlander.

Sky Sports meldt maandag dat Zirkzee op zoek is naar een andere club en niet wil terugkeren. Volgens de Engelse sportzendergroep is de Nederlander niet bereid om de concurrentie met Lewandowski om de spitspositie aan te gaan en verkiest hij een andere club boven Bayern zo lang laatstgenoemde zijn wedstrijden nog bij der Rekordmeister speelt. Hasan Salihamidzic, sportief directeur van Bayern, liet deze week nog weten dat de Duitse topclub zijn sterspeler na dit seizoen niet laat gaan. “Een vertrek van Lewandowski deze zomer is geen optie”, zo vertelde hij aan Sky Germany. “We hebben de beste speler van de wereld en we willen dat hij hier blijft."

Zirkzee kwam in de jeugd voor verschillende clubs uit. Zo begon hij bij VV Hekelingen, waarna hij op jonge leeftijd de overstap maakte naar Spartaan’20. Via ADO Den Haag en Feyenoord belandde hij bij Bayern München, waar hij op 23 november 2018 in het tweede elftal zijn debuut maakte. Eind 2019 debuteerde de goalgetter in het eerste. Hij kwam als invaller binnen de lijnen in het Champions League-duel tegen Tottenham Hotspur. (3-1) Na een moeizamer seizoen verhuurt Bayern de Nederlander in 2021 aan Parma, waar hij mede door een zware blessure maar vier wedstrijden voor zou uitkomen. Dit seizoen is Zirkzee verhuurd aan Anderlecht, waarmee hij in de strijd om het landskampioenschap is beland in de play-offs.