‘Pogba verlaat WhatsApp-groep United met twee aanbiedingen op zak’

Maandag, 25 april 2022 om 20:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:46

Paul Pogba lijkt definitief aan zijn laatste maanden bezig als speler van Manchester United. De middenvelder zou zijn teamgenoten hebben verteld dat hij deze zomer vertrekt. De Daily Mirror beweert dat Pogba zelfs de WhatsApp-groep al zou hebben verlaten die de spelersgroep gebruikt om contact te onderhouden. Door zijn tegen Liverpool opgelopen blessure lijkt de Fransman zijn laatste wedstrijd reeds gespeeld te hebben voor de club.

Rangnick bevestigde afgelopen weekend dat Pogba de rest van het seizoen is uitgeschakeld, nadat hij in de uitwedstrijd tegen Liverpool al na tien minuten spelen het veld geblesseerd moest verlaten. Aangezien niet wordt verwacht dat de Frans international zijn contract bij United gaat verlengen, loopt hij deze zomer gratis de deur uit. In Engeland gaat men er vanuit dat de recordaankoop van 105 miljoen euro over enkele maanden vertrekt. Eens temeer omdat hij aanbiedingen op zak heeft van zowel Paris Saint-Germain als Real Madrid.

Real verzekerde zich afgelopen zomer van de transfervrije komst van David Alaba en wil nu hetzelfde doen met Kylian Mbappé en Antonio Rüdiger. Ook Pogba moet gratis worden ingelijfd deze zomer. De Daily Mirror voegt toe dat Pogba door een sponsorovereenkomst van 280 miljoen euro met Spotify ook op de radar van Barcelona is verschenen. Zaakwaarnemer Mino Raiola heeft herhaaldelijk gesproken over het feit dat Pogba voornemens is om United te verlaten. Helemaal nadat hij is uitgejoeld door de aanhang van United na de overwinning op Norwich City.

Hoewel de nieuwe bestemming van Pogba nog bepaald moet worden, staat vast dat de middenvelder volgend seizoen niet meer in het shirt van United speelt. Hij zou bij zijn ploeggenoten al hebben aangegeven dat hij de club deze zomer gaat verlaten. Bovendien heeft hij de WhatsApp-groep van United inmiddels verlaten, zo klinken de geluiden in Engeland. Pogba legde in maart zijn frustraties over de situatie bij United bloot, verklaarde dat hij niet tevreden was met zijn huidige salaris en noemde het huidige seizoen als verloren.

Ook uitte hij zijn tactische frustraties tegenover interim-manager Ralf Rangnick. "Het is heel simpel bij Frankrijk: ik speel en ik speel op mijn favoriete positie. Ik ken mijn rol en ik voel het vertrouwen van de coach en de spelers", aldus de spelverdeler. "Het is gebruikelijk om een verschil te voelen bij Manchester United, helemaal omdat het moeilijk is om consistent te zijn als je vaak op een andere positie staat of het spelsysteem wisselt. Heb ik echt een rol? Ik stel de vraag, maar ik heb geen antwoord." Rangnick reageerde op de woorden van zijn middenvelder door te stellen dat Pogba zich dient aan te passen.