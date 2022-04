Verweij bevestigt twee gewenste Ajacieden van Ten Hag: ‘Twijfel jij aan mij?’

Erik ten Hag wil er serieus werk van maken om Jurriën Timber en Antony mee naar Manchester United te nemen, aldus Mike Verweij. De clubwatcher van Ajax zet in de podcast Kick-off van De Telegraaf de geruchten kracht bij die met name over eerstgenoemde flink de ronde doen de afgelopen tijd. Verweij laat zich echter nog niet uit over hoe reëel een transfer van Timber is, daar de twintigjarige verdediger naar eigen zeggen nog niet uitgeleerd is in Amsterdam.

De naam van Timber komt in de podcast het eerst ter sprake in het kader van zijn mogelijke contractverlenging. Zijn huidige verbintenis loopt tot medio 2024 door. "Er wordt al een hele tijd over gesproken", weet Verweij, "maar ik heb het idee dat het na het vertrek van Overmars even stil is komen te liggen. Maar het is nog zeker een optie en ik denk dat hij ook nog niet klaar is in Amsterdam. Maar Manchester United heeft ook zijn peilen op hem gericht."

"O ja, dat is zo?" vraagt Pim Sedee, doelend op het geruchtencarrousel dat zich de afgelopen tijd steeds nadrukkelijker voordeed in binnen- en buitenlandse media. "Trek jij mijn woorden in twijfel?", reageert Verweij op retorische wijze. "Het is gewoon een publiek geheim dat Ten Hag gecharmeerd is van Antony en Timber. Er zijn nog wel meer spelers bij Ajax, maar als je nu twee spelers noemt die geschikt zouden kunnen zijn voor Manchester United in de Premier League, dan komt hij daarbij uit."

Valentijn Driessen, tevens te gast in de podcast, denkt dat de speler die Timber is breekt met de trend in de Premier League. "Het is toch wel opvallend, zeker omdat je in Engeland vaak grote centrale verdedigers hebt die altijd in hun positie blijven staan. Timber is natuurlijk wel iemand die niet heel groot is (1 meter 82, red.) en toch graag aan de bal is en wil laten zien dat hij goed is in de opbouw."

Timber reageerde zelf zaterdag in interview met Het Parool op de geruchten over een mogelijke zomerse overstap. "Ik zit goed bij Ajax", zei de zesvoudig Oranje-international. "Ik kan nog veel leren, zeker als we op het niveau van de Champions League blijven spelen." Timber heeft in ieder geval nog vier wedstrijden op het programma staan bij Ajax: PEC Zwolle (t), AZ (u), sc Heerenveen (t) en Vitesse (u) zijn de laatste tegenstanders van dit seizoen. In totaal staat Timber op 71 wedstrijden voor Ajax, waarin hij vier keer het net wist te vinden.