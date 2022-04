Barça vindt op aandringen van Xavi eindelijk doorbraak na drie maanden

Maandag, 25 april 2022

Sergi Roberto heeft het aanbod van Barcelona om zijn contract met één seizoen te verlengen geaccepteerd, meldt Sport. Het oude contract van de middenvelder liep deze zomer af, waardoor hij nu tot volgend jaar zomer vastligt. Het sportieve aspect heeft het zwaarst gewogen in de beslissing van Roberto, daar Xavi meermaals heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de middenvelder en er bij de clubleiding op aandrong om met een nieuw contractvoorstel te komen.

De belangenbehartigers van Sergi Roberto kregen vorige week na drie maanden zonder onderhandelingen plots een nieuw aanbod van de clubleiding. Met dat aanbod is de middenvelder nu akkoord gegaan. De verlenging geldt slechts voor één jaar met een aanzienlijke vermindering in vergelijking met zijn huidige contract. De nieuwe verbintenis is aangepast aan de nieuwe realiteit van de club, meldt Sport. Roberto heeft volgens het dagblad geaccepteerd dat het sportieve belang momenteel boven ieder ander belang geldt.

Xavi heeft meermaals aangegeven graag met Roberto door te willen en sprak de hoop uit dat de middenvelder zijn contract zou verlengen. De tussenkomst van de Spaanse oefenmeester was beslissend voor Barcelona om de onderhandelingen te hervatten een voor Roberto om het voorstel te accepteren. De middenvelder heeft naar verluidt geen andere aanbiedingen in overweging genomen, daar zijn prioriteit lag bij het verlengen bij Barça. Hoewel de omstandigheden van de nieuwe overeenkomst niet ideaal zijn, wil de Spaans international het sportieve belang prioriteit geven.

Roberto staat op het punt om zijn rentree te maken bij Barcelona. In december vorig jaar moest hij noodgedwongen geopereerd worden na een slepende dijbeenblessure, waardoor hij maanden uit de roulatie was. De laatste keer dat de middenvelder in LaLiga in actie kwam was eind oktober in de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano. Alles wijst erop dat hij aanstaande zondag weer bij de wedstrijdselectie zit als Barcelona op bezoek gaat bij Real Mallorca. De blessure van Sergiño Dest en het fysieke ongemak van Dani Alves (enkel) maken zijn aanwezigheid nog noodzakelijker.