Ryan Flamingo scoort 14 keer als verdediger en wil naar Nederlandse topclub

Maandag, 25 april 2022 om 18:18 • Laatste update: 18:37

Ryan Flamingo hoopt aan zijn goede prestaties in Italië een transfer naar een Nederlandse topclub over te houden, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige verdediger van Sassuolo, die afgelopen zomer van Almere City FC naar Italië verhuisde, heeft dit seizoen als achterhoedespeler al veertien goals (waarvan zeven penalty's) gemaakt voor de Onder 19 van Sassuolo en staat al in de belangstelling van PSV.

De Italiaanse sportkranten vullen hun pagina’s met regelmaat met de opvallende prestaties van Flamingo, die de jeugdopleiding van Almere City doorliep. Flamingo is met zijn veertien treffers bijna topscorer van de Onder 19-competitie, en dat als verdediger. Italiaanse media zijn lyrisch over zowel de aanvallende als de verdedigende prestaties van de jongeling. De Onder 19 van Sassuolo incasseerde tot dusverre het minst aantal tegentreffers van alle ploegen in de competitie, waar het met een achtste plek niet meedingt om de bovenste plekken. Volgens de sportjournalisten in Italië is het een kwestie van tijd voordat de verdediger zijn debuut in het eerste van Sassuolo zal maken.

De verdediger heeft in Italië nog een contract dat hem tot 2025 aan de club verbindt, maar wijst ondanks de lange contractduur een overstap naar de Eredivisie niet uit. De goalgetter zou onder meer in de belangstelling staan van PSV, maar de Eindhovenaren hebben vooralsnog niet doorgepakt. PSV beschikt met Jenson Seelt en Emmanuel van de Blaak al over veelbelovende talenten op die positie.

Flamingo speelde voorheen bij Almere City, maar koos voor een vertrek toen hij in de voorbereiding - ondanks gedane toezeggingen - buiten de boot viel voor de A-selectie. De jongeling zei daarover eind vorig jaar tegenover ELF Voetbal: “Ik besloot dat ik graag wilde gaan, omdat ik het belangrijk vond om te blijven voetballen. Ik ben nog jong en juist nu zijn speelminuten van belang. Een aantal clubs uit Duitsland en Italië meldde zich bij mijn zaakwaarnemer, waaronder Sassuolo. Ik vond het een eer dat deze clubs nu al aanklopten. Mijn keuze voor Sassuolo was snel gemaakt.” Hedwiges Maduro, trainer van de Onder 21 bij Almere City, complementeerde de verdediger onlangs nog op Twitter. "Trots op Ryan. Van de Onder 21 naar een Serie A-club. Hard werken, betaalt zich uit", aldus de oud-speler van onder meer Ajax en Valencia.

Aan ELF Voetbal vertelde Flamingo welke aspecten van het vak hij zich nog meer zou willen toe-eigenen. “Ik zou mijn teamgenoten graag nóg meer willen aansturen. Ik vind Virgil van Dijk een goed voorbeeld van een verdediger die dit heel goed kan. Het liefst zou ik net zo’n leider als hij worden. Daarnaast wil ik meer goals maken. Ik ga met corners mee naar voren en kom regelmatig terecht in situaties waarin ik kan scoren.”