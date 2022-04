Ángel Di María in gesprek over zijn laatste transfer binnen Europese elite

Maandag, 25 april 2022 om 17:23 • Laatste update: 17:35

Ángel Di María kan deze zomer overstappen naar Juventus, zo meldt GOAL. De 34-jarige vleugelspits van Paris Saint-Germain is gezien zijn naderende transfervrije status een uiterst interessante optie voor la Vecchia Signora, dat een creativiteitsimpuls kan gebruiken. De entourage van Di María heeft de eerste gesprekken met Juventus inmiddels achter de rug, zo weet Goal te melden.

Massimiliano Allegri is naarstig op zoek naar versterkingen voor volgend seizoen. Juventus bezet momenteel de vierde plaats in de Serie A en is het zicht op de titel een aantal weken geleden definitief kwijtgeraakt. De Argentijn heeft volgens de trainer van de club uit Turijn alle gewenste eigenschappen en is met zijn ervaring en technische kwaliteiten een welkome toevoeging aan de selectie van Juventus. Het contract van Di María loopt na dit seizoen af en de spelmaker lijkt niet van plan om de optie in zijn contract te lichten waarmee hij een seizoen langer in het Parc des Princes te bewonderen zou zijn.

Juventus beschikt niet over de middelen van PSG, maar heeft met de Decreto Crescita, een wet die in 2019 is ingevoerd in Italië, een troef in handen. Voor voetballers (en andere miljonairs) is vanaf 2020 de helft van hun inkomen vrijgesteld van belasting. Over de andere helft betalen ze 43 procent, waardoor de belasting over hun totale salaris neerkomt op slechts iets meer dan twintig procent. Di María strijkt netto dertien miljoen euro per jaar op bij PSG.

De Argentijn wil graag in een competitie van hoog niveau blijven spelen om zo de kans op deelname aan het WK in Qatar, dat eind dit jaar plaatsvindt, te vergroten. Di María kondigde vorige maand zijn afscheid als international aan en hoopt als laatste kunstje in het shirt van la Albiceleste een gooi naar de wereldtitel te kunnen doen. De behendige speler zou zijn carrière in zijn geboorteland willen afsluiten door uiteindelijk terug te keren bij Rosario Central.

Di Maria greep met PSG deze week de landstitel in Frankrijk. De linkspoot maakte dit seizoen in 22 wedstrijden zijn opwachting voor de Franse topclub en was daarin goed voor drie doelpunten. Di María is bezig aan zijn zevende seizoen in Parijs, nadat hij eerder uitkwam voor Rosario Central, Benfica, Real Madrid en Manchester United. Bij Real Madrid wist Di María onder meer beslag te leggen op de landstitel en de Spaanse beker, en veroverde hij ook de Champions League en de Supercup. In Portugal wist de creatieveling ook de landstitel te veroveren.