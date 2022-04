Sergiño Dest krijgt vervelend nieuws na toch al rampzalige avond

Maandag, 25 april 2022 om 15:31 • Laatste update: 15:42

Sergiño Dest heeft een vervelende blessure overgehouden aan de verloren thuiswedstrijd van Barcelona tegen Rayo Vallecano (0-1 verlies). De rechtsback moest zich in de rust laten vervangen door Clément Lenglet vanwege klachten aan zijn hamstring. Mogelijk heeft Dest zondag zijn laatste minuten van het seizoen al gespeeld door het kwetsuur.

Dest bleef in de wedstrijd tegen Rayo - die verrassend en pijnlijk verloren werd door Barcelona - achter in kleedkamer na de rust. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe lang de ex-Ajacied is uitgeschakeld. Barcelona komt dit seizoen nog vijf keer in actie in LaLiga en speelt op 22 mei zijn laatste wedstrijd van het seizoen tegen Villarreal.

Door de twee recente competitienederlagen tegen Cádiz en Rayo strijdt Barcelona met Sevilla en Atlético Madrid om plek twee in LaLiga. Los Rojiblancos hebben eveneens 63 punten, terwijl de ploeg van trainer Diego Simeone op 2 punten volgt. Real Madrid gaat soeverein aan kop en heeft na de nederlaag van Barcelona nog slechts één punt nodig om officieel kampioen te worden van Spanje.

De verdediger, die voor 21 miljoen euro overkwam van Ajax, speelde dit seizoen 31 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij drie assists gaf. Dest had dit seizoen al vaker last van enkele blessures en is mede daarom niet vaste basisspeler bij de club, zeker niet na het binnenhalen van Dani Alves in de winter.