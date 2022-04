Ten Hag zet vijftal op transferlijst om imposant budget verder te vergroten

Maandag, 25 april 2022 om 14:54 • Jeroen van Poppel

Het Manchester United van Erik ten Hag zal vanaf komende zomer compleet veranderen. De oefenmeester dringt volgens de Britse tak van ESPN niet aan op een 'revolutie', maar voorziet wel een 'evolutie' op Old Trafford. Ten Hag wil flink snijden in de bestaande selectie en is bereid om in één klap tien gekende namen te laten vertrekken. Daarbij heeft de coach een behoorlijke stem in het aankoopbeleid, waarvoor komende zomer nu al minstens 120 tot 175 miljoen euro klaarligt.

Manchester zwaait op 1 juli in elk geval Paul Pogba, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Edinson Cavani en Juan Mata uit. Het vijftal loopt transfervrij de deur uit en maakt daarmee enorme ruimte in het salarisbudget. Ten Hag heeft intern aangegeven dat ook Eric Bailly, Phil Jones, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka en de nu aan Sevilla verhuurde Anthony Martial mogen uitkijken naar een nieuwe club. United zet het vijftal in de etalage en werkt bij het juiste bod mee aan een vertrek.

Ten Hag beschouwt David de Gea volgens ESPN niet als de ideale doelman voor zijn systeem, maar beseft dat the Red Devils momenteel andere prioriteiten hebben. Vermoedelijk blijft de ervaren Spanjaard dan ook onder de lat op Old Trafford. Dean Henderson wil na twee seizoenen op de bank vertrekken, maar United beschouwt de 25-jarige Engelsman nog altijd als potentiële nummer één voor de toekomst. De club hoopt een compromis te sluiten en Henderson opnieuw tijdelijk onder te brengen, zoals de goalie al twee jaar succesvol was bij Sheffield United.

Met zoveel vertrekkende spelers staat United voor een enorme uitdaging om het elftal voor komend seizoen op oorlogssterkte te brengen. Ten Hag heeft bedwongen mee te mogen praten en heeft zijn oog laten vallen op Pau Torres. De 25-jarige verdediger van Villarreal zou de nieuwe leider van de wankele United-defensie kunnen worden, al heeft United ook voorzichtig geïnformeerd naar Jurriën Timber van Ajax. Voorin denkt Ten Hag aan Darwin Núñez, maar de definitief doorgebroken spits van Benfica kost inmiddels maar liefst 130 miljoen euro, meldt het sportkanaal. Bovendien is de concurrentie voor Núñez moordend.

Verder zal het opnieuw lastig worden om langetermijndoelwitten als Declan Rice en Harry Kane te binden. De controlerende middenvelder van West Ham United en spits van Tottenham Hotspur willen beiden graag een stap hogerop maken, maar worden door hun club aan hun langdurig doorlopende contract gehouden. Ten Hag wil overigens verder met Andreas Pereira, die bij United uit de gratie was geraakt en momenteel verhuurd is aan Flamengo. De coach kent de 26-jarige middenvelder van zijn tijd als assistent-coach van PSV, een periode waarin Pereira in de Eindhovense jeugdafdeling speelde.