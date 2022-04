Linssen wikt potentieel lucratief avontuur; transfersom lonkt voor Feyenoord

Maandag, 25 april 2022 om 13:28

Bryan Linssen staat in de belangstelling van een nog onbekende Japanse club, zo meldt het Algemeen Dagblad. De Japanners zijn bereid een transfersom op tafel te leggen om het contract van Linssen dat nog tot medio 2023 loopt af te kopen. Om welke club uit de J1 League het gaat is nog niet bekend, maar doorgaans worden in de Japanse competitie forse salarissen betaald aan buitenlandse aanwinsten.

Of Linssen de overstap naar Japan ziet zitten is onduidelijk. Het contract van de veelzijdige aanvaller loopt na dit seizoen nog een jaar door in De Kuip. In de J1 League is met Alex Schalk nog een andere Nederlander actief. De ex-spits van onder andere NAC Breda en Go Ahead Eagles maakte eind maart de transfer van het Zwitserse Servette FC naar Urawa Red Diamonds. De bekendste speler die op dit moment in Japan actief is, is Barcelona-icoon Andrés Iniesta, die al sinds 2018 voor Vissel Kobe uitkomt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Linssen zou het zijn eerste stap naar het buitenland worden. De routinier leek twee jaar geleden na zijn transfervrije vertrek bij Vitesse al te gaan kiezen voor een buitenlandse stap, zoals hij nadrukkelijk aangaf te ambiëren. Zijn droomclub Feyenoord meldde zich bij de aanvaller, maar Linssen was aanvankelijk niet onder de indruk van het voorstel van de Rotterdammers. Enkele maanden later tekende hij echter toch voor Feyenoord na een verbeterd aanbod.

Linssen maakte dit seizoen 16 doelpunten en was 10 keer de aangever in 46 officiële optredens voor het team van trainer Arne Slot. De voormalig spits van FC Groningen en Heracles Almelo is bij Feyenoord al het hele seizoen in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met Cyriel Dessers. Beide aanvallers worden afwisselend vanaf de aftrap gebruikt door Slot, maar stonden zondag gezamenlijk aan de aftrap tegen FC Utrecht (2-1 winst).