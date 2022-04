Fraser reageert op vertrek; motief voor plotselinge ontslag Rankovic bekend

Maandag, 25 april 2022 om 12:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:48

Henk Fraser heeft maandagochtend de pers te woord gestaan naar aanleiding van zijn ontslag als trainer van Sparta Rotterdam. De coach bevestigt de eerdere berichtgeving: zonder zijn assistent Aleksandar Rankovic wilde hij niet meer verder op Het Kasteel. "Op een gegeven moment wordt het een optelsom en dit was voor mij een stap te ver", aldus Fraser tegenover RTV Rijnmond.

Zondag kreeg Fraser te horen dat Rankovic op non-actief gezet zou worden, waarop hij besloot zelf ook zijn biezen te pakken. "Ranko is mijn rechterarm, mijn beste wapen om het alsnog voor elkaar te krijgen om er in te blijven", aldus de coach, die zijn ploeg vier wedstrijden voor het einde op de laatste plek in de Eredivisie achterlaat. "Dat heeft te maken met professionaliteit en is voor mij de reden om te stoppen. Ik kon niet anders in relatie tot Ranko."



De regionale omroep komt met nieuwe informatie over waarom Rankovic plotseling moest vertrekken. De oud-middenvelder staat volgens RTV Rijnmond bekend om zijn dominante houding en heeft de neiging zich negatief uit te laten. Een aantal spelers van Sparta zou zijn beklag hebben gedaan bij technisch directeur Gerard Nijkamp, die zondag als donderslag bij heldere hemel besloot om Rankovic op non-actief te stellen.

Fraser wil het verhaal bevestigen noch ontkennen. "Het is leuk om te zien hoeveel aannames er meteen gedaan worden", aldus Fraser, die per 1 juli begint als trainer van FC Utrecht. De coach lag dit seizoen bij Sparta al eerder in de clinch over het vertrek van technisch directeur Henk van Stee, maar bleef toen ondanks twijfels aan. Fraser is niet kwaad op Nijkamp, die het overnam van Van Stee en nu Rankovic ontslaat. "Wij hebben met zijn tweeën gezeten en ik kan heel goed door één deur met Nijkamp. Het is duidelijk wat zijn standpunt is en ik heb er goed over moeten nadenken. Hij handelt in het belang van de club, dat kan ik alleen maar waarderen en respecteren. Dat dit een slinkse manier is om van mij af te komen? Als hij dat wilde had dat al veel eerder gekund. En ik andersom ook. Dit is een samenloop van omstandigheden, die dingen komen nu bij elkaar. En dan kom je tegenover elkaar te staan en moet je een besluit nemen.”

Maurice Steijn volgt Henk Fraser per direct op als trainer van Sparta Rotterdam, zo meldde RTV Rijnmond maandagochtend. De 48-jarige oefenmeester zou eigenlijk pas vanaf volgend seizoen de honneurs op het Kasteel waarnemen, maar begint door het plotselinge vertrek van Fraser al eerder aan zijn nieuwe dienstverband. Steijn wordt bij Sparta geassisteerd door Nourdin Boukhari en Jeroen Rijsdijk.

De reactie van Nijkamp

Ook Nijkamp verscheen maandag voor de camera om tekst en uitleg te geven. De technisch directeur was niet enorm verrast door het opstappen van Fraser. "Ik wist dat een gevolg kon zijn dat Fraser dan ook op zou stappen, maar dat is niet de intentie geweest", aldus Nijkamp, die tevreden was over het functioneren van de hoofdcoach. "Hem zelf ontslaan is nooit een optie geweest. Wij zagen in hem nog steeds de perfecte hoofdtrainer om ons in de Eredivisie te houden. Er was wat ruis gekomen in de samenstelling van de technische staf en dan moet je een besluit durven nemen."