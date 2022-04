Ajax-talent maakt indruk: 'Hield zich goed staande in deze entourage’

Maandag, 25 april 2022 om 11:18 • Jordi Tomasowa

Romano Denneboom is onder de indruk geraakt van Kenneth Taylor. De negentienjarige middenvelder, die doorgaans zijn wedstrijden speelt bij Jong Ajax, stond zaterdag tegen NEC (0-1 winst) voor het eerst in de basis bij de Amsterdammers en deed dat volgens Denneboom met verve. Als rapporteur van De Telegraaf neemt Denneboom Taylor op in zijn elftal van de week.

Taylor mocht van vertrekkend trainer Erik ten Hag voor het eerst in zijn carrière vanaf de aftrap beginnen bij Ajax. Denneboom ziet dat de jongeling weinig tijd nodig heeft om te wennen aan het niveau. “Hij hield zich als basisspeler goed staande in deze entourage, bij een ploeg in de titelrace. Dat is even anders dan de routine die duels bij Jong Ajax misschien zijn geworden. Je ziet belangrijke basiskwaliteiten bij hem, met het heel graag de bal willen hebben, zijn goede aannames en het gelijk vooruitkijken en willen spelen”, somt Denneboom op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook twee ploeggenoten van Taylor konden de rapporteur bekoren met hun optreden in Nijmegen. “Brian Brobbey komt op deze leeftijd al heel rustig over en was in de helft dat hij speelde nadrukkelijk aanwezig met zijn fysiek. Uiteindelijk maakte hij ook nog winnende goal. Hij stond er. Dat is knap, wanneer er veel druk op staat in deze fase van het seizoen”, is de enkelvoudig international lovend over de huurling van RB Leipzig. Voor Denneboom was een andere Ajacied echter ‘speler van de week’. “Jurrien Timber kent een fantastisch seizoen tot nu toe en in een moeilijke wedstrijd bij NEC zie je dat hij erbovenuit steekt. Hij heeft zoveel rust in zijn spel en dat straalt ook af op een elftal dat het even lastig heeft. Zowel in verdedigend opzicht als aan de bal raakt hij nooit in paniek. Onder druk weet hij het altijd nog voetballend op te lossen en zijn inspeelpass is top.”

Ook maakte Denneboom in zijn elftal van de week plaats voor twee Feyenoorders, die met hun club pas in de blessuretijd FC Utrecht lieten buigen (2-1). “Tyrell Malacia was aanvallend goed tegen FC Utrecht en ook in de duels. Hij wordt gelinkt aan Olympique Lyon en ik denk zeker dat hij dat niveau aankan. Hij is zelf toe aan een volgende stap. Dat lijkt me goed voor hem, na wat jaren in de Eredivisie”, zo adviseert Denneboom. Ook de matchwinner van zondag viel op. “Luis Sinisterra draait een fantastisch seizoen en was nu op de valreep weer beslissend met zijn winnende goal na een individuele actie. Hij is uitgegroeid tot een jongen die Feyenoord veel geld kan gaan opleveren en is ook echt een van de spelers naar wie ik heel benieuwd ben komende donderdag tegen Olympique Marseille."