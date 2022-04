Driessen adviseert Slot te vertrekken: ‘Waarom zou hij Feyenoord trouw blijven?’

Maandag, 25 april 2022 om 10:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:40

Valentijn Driessen adviseert Arne Slot in zijn column in De Telegraaf te vertrekken bij Feyenoord. De journalist stelt dat er niets over is van het mooie toekomstbeeld dat Slot werd geschetst bij zijn aanstelling. Ook fileert Driessen Dennis te Kloese, die volgens hem duidelijk maakte ‘niet het inspirerende boegbeeld te zijn wat bij Feyenoord hoort'.

Volgens Driessen schoot Te Kloese - in januari aangesteld als algemeen directeur van Feyenoord - tekort in zijn eerste persconferentie namens de Rotterdammers. “Het is gemakkelijk om Dennis te Kloese te veroordelen op zijn fletse eerste publieke optreden”, begint de chef voetbal van De Telegraaf zijn betoog. “De nieuwe preses maakte wel duidelijk niet het inspirerende boegbeeld te zijn wat bij Feyenoord hoort. Na zo’n honderd dagen kwam Te Kloese donderdag eindelijk uit zijn directiekamer. Je verwacht dat hij een duidelijke toekomstvisie presenteert. Dat hij een plaatje schetst waar Feyenoord onder zijn leiding heen wil en hoe hij gestalte gaat geven aan dat proces.”

“Maar Te Kloese kwam onzeker over, sprak onduidelijk, mompelde en fluisterde zonder overtuiging dat Feyenoord de stekker had getrokken uit het nieuwe stadion aan de Maas. Dat was het”, veroordeelt Driessen de nieuwe Feyenoord-directeur. Tevens ziet Driessen dat Te Kloese betrokken partijen schoffeerde met de persconferentie. “Met zijn afstandelijkheid schoffeerde Te Kloese en passant drie belangrijke stakeholders (fans, stadion, gemeente) van Feyenoord. Tekenend was dat Stadion Feyenoord en de gemeente Rotterdam ontbraken bij de persmededeling van Feyenoord terwijl de drie partijen al meer dan vijftien jaar samen optrekken in het stadiondossier. Ook een handreiking naar de gemeente – lees Aboutaleb die zijn nek altijd uitstak voor een nieuw stadion – of de fans bleef uit.”

Driessen ziet nog een nadeel voor Feyenoord door het besluit. “Te Kloese slachtoffert Feyenoord. In de huidige situatie in deze behuizing zal de club alleen maar verder achterop raken bij Ajax en PSV. Een incidentele stuiptrekking ten spijt." De columnist vindt het overdreven dat er gesproken wordt over een droomseizoen, terwijl Feyenoord respectievelijk zeven punten achter PSV staat en elf achter Ajax. Driessen kijkt er niet raar van op, mocht Slot besluiten om bij Feyenoord te vertrekken. “Bij zijn aanstelling werd hem een mooi toekomstbeeld voorgespiegeld. Financieel en dus sportief waren de vooruitzichten veelbelovend met een nieuw stadion en de interesse van potentiële grote investeerders. Waarom zal Slot Feyenoord trouw blijven als hij elders zijn sportieve ambities kan waarmaken? Want in een verder aftakelende Kuip betekent de stilstand komende jaren simpelweg achteruitgang.”