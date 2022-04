‘Sparta schakelt door en stelt Steijn direct aan als opvolger van Fraser’

Maandag, 25 april 2022 om 08:53 • Laatste update: 09:28

Maurice Steijn volgt Henk Fraser per direct op als trainer van Sparta Rotterdam, zo meldt RTV Rijnmond. De 48-jarige oefenmeester zou eigenlijk pas vanaf volgend seizoen de honneurs op het Kasteel waarnemen, maar begint door het plotselinge vertrek van Fraser al eerder aan zijn nieuwe dienstverband. Steijn wordt bij Sparta geassisteerd door Nourdin Boukhari en Jeroen Rijsdijk.

Henk Fraser maakte zondag bekend dat hij per direct vertrok bij Sparta. De trainer heeft zijn functie neergelegd uit onvrede over de maatregel van de directie om assistent-trainer Aleksandar Rankovic te vervangen voor de slotfase van het seizoen. Sparta deed die ingreep om een impuls te geven aan de trainersstaf in de laatste weken van het seizoen, waarin tegen degradatie wordt gevochten. Uit solidariteit vetrok Fraser vervolgens zelf, zo meldden De Telegraaf en het Algemeen Dagblad.

Steijn bereikte in februari al een akkoord met Sparta over een tweejarig contract voor de functie van hoofdtrainer, maar gaat door het plotselinge vertrek van Fraser dus al eerder aan de slag bij de Kasteelclub. Steijn was eerder coach van VVV-Venlo, Al-Wahda en NAC Breda. Sparta is momenteel hekkensluiter in de Eredivisie en het is dan ook de vraag of Steijn volgend seizoen actief is op het hoogste niveau.

Steijn speelde zelf in het betaalde voetbal voor ADO Den Haag en NAC Breda. Bij de club uit zijn geboortestad begon Steijn ook zijn trainersloopbaan, eerst als assistent bij ADO en via de jeugdopleiding en een interimperiode werd hij eindverantwoordelijk voor het eerste elftal in de periode van 2011 tot 2014. Vanaf 2014 tot 2019 werkte Maurice Steijn als hoofdtrainer bij VVV, waarmee hij in 2017 kampioen werd van de Keuken Kampioen Divisie. In datzelfde jaar ontving hij ook de Gouden Stier voor beste trainer en de Rinus Michels Award. Na twee succesvolle Eredivisie-jaren in Venlo vertrok hij voor een buitenlands avontuur naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij bij Al-Wahda de opvolger was van Henk ten Cate. Vorig seizoen was hij kortstondig trainer van NAC, waar hij vanwege bedreigingen vertrok.

Het was al bekend dat Fraser bezig was aan zijn laatste seizoen op Het Kasteel, want in de zomer gaat hij aan de slag bij FC Utrecht. In de slotweken van het seizoen wilde hij Sparta behoeden voor degradatie. In een eerder stadium lag hij al in de clinch met de clubleiding: na het vertrek van technisch directeur Henk van Stee door een intern conflict met algemeen directeur Manfred Laros overwoog Fraser te vertrekken, maar uit solidariteit met de spelersgroep bleef hij aan.