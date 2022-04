Marca ziet beter alternatief voor ‘weinig imponerende’ Frenkie de Jong

Maandag, 25 april 2022 om 08:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:21

De Spaanse kranten staan stil bij het in hun ogen weinig imponerende optreden van Frenkie de Jong tegen Rayo Vallecano (0-1 verlies) van zondagavond. Marca zag dat 24-jarige middenvelder van Barcelona er niet in slaagde om zijn stempel op de wedstrijd te drukken, terwijl AS zijn vele balverlies uitlicht.

Barcelona leed zondagavond tegen Rayo Vallecano de derde nederlaag op rij in eigen huis. In de seizoenen 1997/98 en 1998/99, toen trainer Louis van Gaal aan het roer stond, ging Barça voor het laatst in drie achtereenvolgende duels onderuit. SPORT vraagt zich na de verliespartijen tegen Eintracht Frankfurt (2-3), Cádiz (0-1) en Rayo af wat er met Barça is gebeurd na overtuigende overwinning op Real Madrid een maand geleden. Real Madrid heeft aankomend weekend tegen Espanyol voldoende aan een gelijkspel om zich tot landskampioen te kronen.

De Spaanse kranten zagen dat Frenkie de Jong niet kon imponeren tegen Rayo Vallecano. De middenvelder verliet het veld gefrustreerd nadat Xavi hem in de zestigste minuut wisselde. Hij gooide met zijn scheenbeschermer toen hij het veld verliet, keek zijn trainer nauwelijks aan en liep direct door naar de kleedkamer. "Frenkie de Jong, doorgaans een correcte speler als hij wordt gewisseld, explodeerde toen hij zijn nummer 21 op het wisselbord zag staan. Hij voelde zich geslachtofferd door Xavi", schrijft AS.

Marca was een stuk harder voor de middenvelder. “Elke gelijkenis tussen deze Frenkie de Jong en die van vorig seizoen berust op toeval”, stelt de krant. “Hij is een onopvallende speler geworden, met weinig impact op het spel. Xavi zegt dat hij een wereldtopper kan worden op zijn positie, maar op dit moment, voor wat hij doet, is het misschien een beter plan om Nico de voorkeur te geven.”

AS zag vooral een wedstrijd om snel te vergeten voor De Jong. “Hij deed niet veel goed, leed onbegrijpelijk balverlies en droeg absoluut niets bij aan het aanvallende spel van Barcelona.”. Hij begint tekenen te vertonen dat hij geen leider in het elftal is.” Memphis Depay, die in de zeventigste minuut als invaller binnen de lijnen kwam, wordt door de krant wel geprezen om zijn gedrevenheid.

Frenkie de Jong, die naar verluidt in de belangstelling staat van Manchester United, werd na afloop van het verloren LaLiga-duel verdedigd door sportief directeur Jordi Cruijff. "Frenkie is een zeer gewaardeerde speler binnen de club. We zijn niet van plan om hem te verkopen. We moeten de nederlagen niet altijd wijten aan één of twee spelers."