Afellay: ‘Als hij namens Ajax opbelt, denken clubs dat het Bananasplit is’

Zondag, 24 april 2022 om 23:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:50

Ajax moet een permanente opvolger vinden voor Marc Overmars, zo vindt Ibrahim Afellay. Er is nog geen nieuwe technisch directeur, maar vorige maand werd Klaas-Jan Huntelaar wel toegevoegd aan de technische organisatie. Hij werkt samen met technisch manager Gerry Hamstra en hoofdtrainer Erik ten Hag. Volgens Afellay heeft Hamstra niet de statuur die een technisch directeur van Ajax hoort te hebben.

"Als Gerry Hamstra naar clubs gaat bellen en zegt dat hij technisch directeur is van Ajax, denken ze dat het Bananasplit is", stelt de voormalig middenvelder zondagavond bij Studio Voetbal. "Hij heeft natuurlijk niet de naam in het buitenland die Marc Overmars had. Ik vind dat er een zwaarder gewicht moet zitten dan Gerry Hamstra, maar Huntelaar heeft de ervaring nog niet en wordt klaargestoomd." Clubwatcher Freek Jansen van Voetbal International merkt dat Ajax stil is over de opvolging van Overmars en de huidige periode wellicht gebruikt als 'een soort proeftijd is voor Huntelaar en Hamstra om zich te bewijzen'.

Rafael van der Vaart hecht wat minder waarde dan Afellay aan het vinden van een bekend persoon om het technisch beleid uit te zetten. "Een grote naam helpt natuurlijk altijd, maar het gaat uiteindelijk om kwaliteit. Binnenskamers weten ze wel of Hamstra goed is. Als hij het erg goed doet, gaan ze hem gewoon vertrouwen geven. Ik hoor dat Huntelaar het heel goed doet. Hij schijnt enorm eerlijk te zijn, wat hij als voetballer ook was. Dat waren ze helemaal niet gewend. Hij zegt gewoon in je gezicht of iets goed of slecht is, of wie een klootzak is."