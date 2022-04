Afellay: ‘Stap naar PSV is te groot, hij kan beter eerst naar Feyenoord’

Zondag, 24 april 2022 om 23:23 • Dominic Mostert

PSV lijkt in de zomer afscheid te nemen van Eran Zahavi en gaat zodoende op zoek naar een nieuwe spits. In de uitzending van Studio Voetbal van zondagavond worden diverse kandidaten genoemd om het gat te vullen in de ploeg van de toekomstige trainer Ruud van Nistelrooij. De namen van Sam Lammers, Wout Weghorst, Luuk de Jong, Jens Odgaard en Jörgen Strand Larsen passeren de revue.

Rafael van der Vaart geeft toe niet te weten waar Lammers speelt en hoe hij presteert, maar noemt toch zijn naam als potentiële nieuwe spits. “Die had op een gegeven moment een heel goede periode bij PSV. Hij verdiende toen een mooie transfer (naar Atalanta, red.). Ook Jens Odgaard van RKC Waalwijk vind ik een heel goede speler.” Lammers wordt momenteel door Atalanta verhuurd aan Eintracht Frankfurt. Hij heeft geen basisplaats en kwam dit seizoen tot slechts dertien competitieduels, waarvan negen als invaller. Scoren deed hij eenmaal.

"Met de situatie van Burnley, dat strijdt tegen degradatie, zou ik voor Wout Weghorst gaan", werpt Ibrahim Afellay op. Is een spits met een Premier League-salaris haalbaar voor PSV? "Als Burnley zou degraderen, kun je daar zeker bepaalde afspraken over maken. Misschien kun je ‘m voor een jaar huren. Ik vind het een interessante optie voor PSV." Burnley staat zeventiende in de Premier League en heeft een voorsprong van twee punten op de nummer achttien Everton, die virtueel op degradatie naar de Championship staat,

"Ik dacht aan z’n collega-pinchhitter Luuk de Jong, maar ik kan me wel vinden in Weghorst", reageert Pierre van Hooijdonk. Ook Van der Vaart ziet de komst van Weghorst wel zitten. "Als zulke spelers terug willen naar Nederland, ben ik daar altijd voor. Hij heeft het bij VfL Wolfsburg ook goed gedaan." Van der Vaart zegt ook te kunnen genieten van Strand Larsen bij FC Groningen, maar Afellay vindt de stap naar PSV 'veel te groot' voor de spits. "PSV wil in de Champions League of Europa League spelen. Ik zou ervoor pleiten dat zo'n jongen eerst een stap naar Feyenoord zou maken. "