Slechtste reeks voor Barça sinds Van Gaal-tijdperk; Real op één punt van titel

Zondag, 24 april 2022 om 23:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:13

Barcelona heeft zondagavond een derde thuisnederlaag op rij geleden. In het LaLiga-duel met Rayo Vallecano waren de bezoekers na een vroege openingstreffer met 0-1 te sterk. Hiervoor verloren los Azulgrana in eigen huis van Cádiz (0-1) en Eintracht Frankfurt (2-3). In de seizoenen 1997/98 en 1998/99, toen trainer Louis van Gaal aan het roer stond, ging Barça voor het laatst in drie achtereenvolgende duels onderuit. Door de verliespartij liep de achterstand van de Catalanen op koploper Real Madrid op tot maar liefst vijftien punten. Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft de Koninklijke nog één punt nodig om de Spaanse landstitel officieel binnen te halen.

Xavi moest in de achterhoede noodgedwongen twee wijzigingen doorvoeren. Zowel Gerard Piqué als Dani Alves viel in het gewonnen duel met Real Sociedad (0-1) geblesseerd uit, waardoor respectievelijk Eric García en Sergiño Dest hun opwachting maakten. Waar Frenkie de Jong rechts op het middenveld stond geposteerd, moesten Memphis Depay en Luuk de Jong genoegen nemen met een reserverol. In het Camp Nou ging het al vroeg mis voor Barcelona, dat nog voor het verstrijken van de achtste speelminuut tegen een 0-1 achterstand aankeek.

0-1 Rayo Vallecano ?? Rayo Vallecano komt al vroeg in de wedstrijd op voorsprong in Camp Nou door een goal van Garcia ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaRayo pic.twitter.com/G4lVAPBGok — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 24, 2022

Isaac Palazón kreeg op het middenveld de tijd en ruimte van Jordi Alba en Ronald Araújo om een hoge steekbal te bezorgen bij Álvaro García. De linksbuiten werd nauwelijks onder druk gezet door Dest, waardoor García van binnen het zestienmetergebied mocht uithalen en met rechts in de korte hoek doel trof. Het was voor rust direct de laatste doelpoging van Rayo, dat zich na de openingstreffer ingroef. Het ontbrak Barcelona aan creativiteit om vervolgens door de Madrileense muur te breken. Voor het rustsignaal kwamen de Catalanen tenslotte slechts tweemaal gevaarlijk in de buurt van het vijandige doel.

In de 34ste minuut ging doelman Stole Dimitrievski, die de afgelopen weken de voorkeur kreeg boven Luca Zidane, de fout in. De sluitpost treuzelde met het wegschieten van de bal, al kon de inglijdende Pierre-Emerick Aubameyang er nét niet voor zorgen dat het leer de juiste kant op viel. In de herkansing kwam Aubameyang een teenlengte tekort om de voorzet van Ousmane Dembélé binnen te werken. Enkele minuten voor rust kwam Gavi dicht bij een treffer; zijn inzet belandde echter op de onderkant van de lat. Het doelpunt van Ferran Torres dat volgde uit de rebound werd afgekeurd wegens buitenspel.

Xavi was duidelijk niet tevreden over het spel van Dest, die in de rust plaats moest nemen op de bank en vervangen werd door Clément Lenglet. Rayo bleef ook in het tweede bedrijf geconcentreerd verdedigen, waardoor Barcelona geen opgelegde kansen creëerde. Frenkie de Jong werd medeverantwoordelijk gehouden voor het gebrek aan creativiteit en Xavi besloot de middenvelder, die woedend was, na een uur spelen te wisselen ten faveure van Nico González. Tegelijkertijd kwam Depay binnen de lijnen voor Ferran, terwijl Luuk de Jong het veld ruim tien minuten later betrad.

De eerste scoringskans voor Depay ontstond twintig minuten voor tijd, toen hij van binnen de zestien uithaalde maar stuitte op Nikola Maras. In de tachtigste speelminuut werd de Nederlander wederom gevaarlijk. Ditmaal schoot hij vanaf de rand van het strafschopgebied, maar Dimitrievski kon de bal ternauwernood wegboksen. Uiteindelijk hadden de Catalanen nog een venijnig slotoffensief in huis tijdens de elf minuten blessuretijd. Hoewel onder meer Adama Traoré (naast) en Dembélé (paal) nog dicht bij de gelijkmaker kwamen, bleek een verliespartij onafwendbaar.