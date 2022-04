Marseille levert geen enorme inspanning voorafgaand aan Feyenoord-uit

Zondag, 24 april 2022 om 22:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:48

Olympique Marseille werkt met een overwinning op zak toe naar de eerste ontmoeting met Feyenoord in de halve finale van de Conference League. De nummer twee van de Ligue 1 speelde niet groots, maar won met 0-1 van Stade de Reims zonder al te veel arbeid te hoeven leveren. Marseille staat voorlopig onbedreigd op de tweede plaats heeft daardoor uitzicht op directe kwalificatie voor de Champions League.

Met Azor Matusiwa en Mitchell van Bergen had Stade de Reims twee Nederlanders op het veld staan, maar toch zal de aandacht van de Nederlandse voetbalvolger vooral zijn uitgegaan maar Marseille. Wellicht met het oog op de eerste halvefinalewedstrijd tegen Feyenoord kreeg Dimitri Payet rust van trainer Jorge Sampaoli. De aanvallende middenvelder, die woensdag nog tweemaal scoorde tegen Nantes (3-2), begon op de bank. Aan het begin van de tweede helft kwam hij wel binnen de lijnen, want het liep niet soepel bij Marseille.

De bezoekers hadden weliswaar een overwicht aan balbezit, maar kwamen zelden door de hechte defensie van Stade de Reims heen. Het goed georganiseerde Stade de Reims loerde zelf op de counter en kreeg via Matusiwa zelfs de beste kans van de eerste helft. In de achttiende minuut werd hij bediend door een voorzet van Ghislain Konan vanaf de linkerflank. Matusiwa nam de bal aan op de rand van het strafschopgebied, kapte verdediger Luan Peres uit en zocht de rechterhoek. De inzet miste de kracht om doelman Steve Mandanda te verrassen.

Marseille meldde zich eenmaal dreigend in de eerste helft: doelman Predrag Rajkovic van Stade de Reims kende de nodige moeite met een poeier van Arek Milik. In het tweede bedrijf waren de gevaarlijkste doelpogingen van de thuisploeg. Kort na de pauze schatte Marshall Munetsi een scherpe voorzet van Van Bergen niet goed in, waarna Konan voorlangs schoot. Dat deed hij zestien minuten voor tijd opnieuw; even later werd een kopbal van Munetsi door Mandanda uit de hoek gehouden.

Zeven minuten voor tijd trok Marseille de wedstrijd toch naar zich toe. Gerson dwong een corner af met een schot dat via de benen van Rajkovic over de achterlijn zeilde en uit die hoekschop opende l’OM de score. De bal kwam na enkele omzwervingen terecht bij Gerson, die in het strafschopgebied Andrew Gravillon uitkapte met een schaarbeweging en de verre rechterhoek. Marseille wist zodoende liefst elf van de laatste twaalf officiële wedstrijden te winnen. Dankzij de voorsprong van vijf punten op nummer drie Stade Rennes is een ticket voor de groepsfase van de Champions League binnen handbereik.