Kwakman verklaart sukkelend Ajax: ‘Ze hadden hém dan nog achter de hand’

Zondag, 24 april 2022 om 21:58 • Tom Rofekamp

Kees Kwakman vindt dat Ajax snelheid mist in de ploeg. De Amsterdammers maken al wekenlang een matige indruk, waardoor de twijfels over het behalen van het landskampioenschap steeds meer beginnen op te laaien. Kwakman denkt dat het grotendeels ligt aan de blessure van Antony en het niet paraat hebben van een geschikte vervanger, zoals David Neres dat was.

Ajax wist zaterdag met de hakken over de sloot de drie punten binnen te slepen tegen NEC (0-1) door een laat doelpunt van Brian Brobbey. Ook de duels daarvoor tegen PSV (TOTO KNVB Beker), Sparta Rotterdam en FC Groningen (Eredivisie) kon de lijstaanvoerder geen indruk maken; het moest de bekerwinst zelfs aan de Eindhovenaren laten. Kwakman denkt dat de absentie van Antony, die half maart geblesseerd uitviel tegen Feyenoord, Ajax parten speelt.

"Ze hebben totaal geen snelheid meer", zegt de analist bij Dit Was Het Weekend op ESPN. "Davy Klaassen heeft natuurlijk nog wel zijn loopacties zonder bal, maar niet echt de pure snelheid. Steven Berghuis heeft het niet, Sébastien Haller niet en Dusan Tadic niet. Antony heeft dat eigenlijk als enige." Kwakman denkt dat David Neres, die afgelopen winter naar Shakhtar Donetsk vertrok, juist hetgeen is wat Ajax nodig zou hebben. "Ze hadden hem dan nog altijd achter de hand, de verrassing daarin is nu wel echt een stuk minder."

Neres was anderhalf jaar lang vervanger van Antony, maar besloot afgelopen winter voor zichzelf verkiezen. De Braziliaan vertrok voor een bedrag van twaalf miljoen euro naar Shakhtar Donetsk, dat middels variabelen nog op kan lopen naar zestien miljoen euro. Momenteel verblijft Neres vanwege de oorlog in Oekraïne in zijn geboorteland. Volgens Sky Italia zou de zevenvoudig international in de belangstelling staan van Juventus, dat in het speciaal heeft vanwege zijn ontsnappingsclausule. Buitenlandse spelers actief in Oekraïne zijn door de FIFA automatisch transfervrij verklaard tot aan 30 juni. Zij kunnen dus een tijdelijke nieuwe club kiezen.