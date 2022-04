Henk Fraser stapt per direct op; Sparta wil Steijn meteen aanstellen

Zondag, 24 april 2022 om 21:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:54

Henk Fraser vertrekt per direct bij Sparta Rotterdam, zo bevestigt de club via de officiële website. De trainer heeft zijn functie neergelegd uit onvrede over de maatregel van de directie om assistent-trainer Aleksandar Rankovic te vervangen voor de slotfase van het seizoen. Sparta deed die ingreep om een impuls te geven aan de trainersstaf in de laatste weken van het seizoen, waarin tegen degradatie wordt gevochten. Uit solidariteit is Fraser zelf nu vertrokken, melden De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Nourdin Boukhari, de andere assistent bij Sparta, heeft voorlopig de leiding over de groep.

Het was al bekend dat Fraser bezig was aan zijn laatste seizoen op Het Kasteel, want in de zomer gaat hij aan de slag bij FC Utrecht. In de slotweken van het seizoen wilde hij Sparta, dat onderaan staat in de Eredivisie, behoeden voor degradatie. In een eerder stadium lag hij al in de clinch met de clubleiding: na het vertrek van technisch directeur Henk van Stee door een intern conflict met algemeen directeur Manfred Laros overwoog Fraser te vertrekken, maar uit solidariteit met de spelersgroep bleef hij aan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In gesprek met RTV Rijnmond wilde Fraser het nieuws zondagavond nog niet bevestigen. "Ik ga morgen gewoon naar de club. Maar ja, dat kan ook zijn om mijn spullen in te leveren. Ik zeg niks", zegt hij. Fraser was sinds de zomer van 2018 werkzaam in Spangen. In zijn eerste seizoen promoveerde hij via de play-offs naar de Eredivisie; daarna werd Sparta elfde (seizoen voortijdig beëindigd door corona) en achtste. Dit seizoen loopt het een stuk minder soepel en staat Sparta onderaan. In principe is Maurice Steijn vanaf volgend seizoen de trainer van Sparta, maar volgens De Telegraaf wil de club hem zover krijgen al meteen te beginnen.