Perez: ‘Er wordt altijd gezegd dat Ajax hem blind moet terugkopen, maar...’

Zondag, 24 april 2022 om 21:14 • Mart van Mourik

Kenneth Perez weet niet of Quinten Timber het in zich heeft om ooit te slagen bij Ajax. In de ogen van de analyticus ontbreekt het de middenvelder, die afgelopen zomer de overstap maakte van de Amsterdammers naar FC Utrecht, aan overzicht om de stap naar Ajax te maken. Van hem wordt altijd gezegd dat Ajax hem blind moet terugkopen, maar je moet wel iemand direct na je aanname de diepte in kunnen sturen”, concludeert Perez.

“Het valt mij op hoe snel er wordt gezegd over een speler, vooral van kleinere clubs, dat diegene snel een stap kan maken”, opent de analist tijdens Dit was het weekend op ESPN. “Zo van: ‘Hij moet dat niveau aankunnen of hij moet naar die club.’ Nou, zo makkelijk is dat allemaal niet. Als je goed zit te kijken... Ik let er vaak op hoe een speler zich oriënteert op het veld. Hoe snel ziet een speler iets en hoe snel kan hij zijn plannen uitvoeren?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dan heb je dus Timber. Van hem wordt altijd gezegd dat Ajax hem blind moet terugkopen, maar je moet wel iemand direct na je aanname de diepte in kunnen sturen.” Perez refereert onder meer aan een moment in de zevende speelminuut tijdens het Eredivisie-duel tussen Feyenoord en FC Utrecht (2-1). Timber kwam in balbezit op het middenveld en had met een directe steekpass Anastasios Douvikas het zestienmetergebied in kunnen sturen. De middenvelder wachtte echter te lang en leverde vervolgens een hoge voorzet in de handen van doelman Ofir Marciano af.

“Kijk, wat je veel ziet bij dit soort spelers is dat ze veel naar beneden kijken. Ze kijken eerst naar de bal om die onder controle moeten krijgen. Maar als je dusdanig lang naar beneden kijkt, dan ben je eigenlijk het overzicht kwijt. Je kan het wel leren, maar het is moeilijk om te leren.” Collega-analist Kees Kwakman denkt dat Timber ‘de stap’ nog wel kan maken. “Fysiek en technisch zie je echt dat hij erbovenuit steekt. Het omhoogkijken heeft hij weliswaar niet van nature, maar ik denk zeker dat het hem in trainingsvorm aan te leren is.”