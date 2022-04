Onana beticht media van leugens: doelman niet op vakantie gestuurd

Zondag, 24 april 2022

André Onana ontkent dat hij door Erik ten Hag op vakantie is gestuurd. Via zijn vertegenwoordigende agentschap Promoesport verklaart de veelbesproken doelman dat hij naar zijn geboorteland Kameroen is afgereisd vanwege een blessurebehandeling en de dood van een naaste. Daarbij zou Onana toestemming hebben gekregen van Ajax.

De Telegraaf schreef vrijdag dat Onana door Ten Hag op vakantie was gestuurd naar Kameroen en waarschijnlijk niet meer terug zou keren bij Ajax. Er is al tijden veel te doen om de sluitpost, die komende zomer transfervrij vertrekt bij de huidige koploper van de Eredivisie. Onana keerde na zijn dopingschorsing plots terug onder de lat, maar wist geen overtuigende indruk achter te laten. Bovendien onderhoudt de Kameroener een bijzonder slechte relatie met de aanhang van Ajax, daar hij na de thuiswedstrijd tegen Sparta weigerde het Amsterdamse publiek te bedanken. Ten Hag passeerde hem vervolgens voor de bekerfinale tegen PSV (2-1 verlies) en gaf de voorkeur aan de teruggekeerde Maarten Stekelenburg. De Telegraaf wist te melden dat de dagen van Onana bij Ajax definitief geteld zijn.

Volgens Promoesport is Onana echter naar zijn geboorteland afgereisd vanwege een blessure en de dood van iemand die dicht bij hem stond. Toch lijkt de kans klein dat de 29-voudig international nog onder de lat verschijnt bij Ajax. Stekelenburg kreeg in de bekerfinale al een basisplaats en lijkt ook voor het restant van het seizoen verzekerd van zijn plek. Ten Hag kan voor de laatste vier speelrondes ook nog kiezen om Jay Gorter een kans te geven. Remko Pasveer, normaliter eerste keus, ligt al sinds het Champions League-duel met Benfica (2-2) uit de roulatie vanwege een gebroken vinger.