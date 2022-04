Janssen stomverbaasd door stuk in The Guardian na interview over Ten Hag

Zondag, 24 april 2022 om 21:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:03

Willem Janssen was verrast door een artikel dat vrijdag verscheen in The Guardian. De verdediger van FC Utrecht sprak met de krant over Erik ten Hag, met wie hij tussen 2015 en 2017 samenwerkte in De Galgenwaard. In Engeland was men geïnteresseerd in de mening van Janssen, daar Ten Hag na de zomer aan de slag gaat bij Manchester United. Uiteindelijk werd het interview gepubliceerd als opiniestuk.

Het leek dus alsof Janssen het artikel zelf had geschreven, maar dat was niet het geval. Inhoudelijk was het artikel een lofzang van Janssen, die Ten Hag de beste trainer noemde met wie hij ooit samenwerkte. "Ik dacht: ik pak moment lekker even", zegt Janssen lachend over de mogelijkheid om met de bekende Engelse krant te spreken. "Ik heb het niet zelf geschreven, laat dat duidelijk zijn. Leek het wel zo? Ik was ook een beetje verrast. Ik wist wel dat het in The Guardian gepubliceerd werd, maar mijns inziens was het gewoon een interview."

Janssen zegt met een knipoog dat hij Ten Hag een 'goede dienst' heeft bewezen. "Dit is gekheid natuurlijk, maar het is wel leuk", vertelt hij aan de NOS. "Of ik de verplichting voelde om lovend te zijn? Nee, totaal niet. Ik gaf gewoon mijn mening over hoe ik gewerkt heb met Erik. Ik denk dat alle spelers die met hem werkten lovend zijn. Dan is het logisch dat mijn mening in zo'n stuk louter positief is." Een toekomst als journalist ziet Janssen niet voor zichzelf weggelegd, daar hij vanaf volgend seizoen aan de slag gaat als technisch manager van VVV-Venlo.