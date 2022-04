Xavi gooit de defensie om: Sergiño Dest krijgt het vertrouwen

Zondag, 24 april 2022 om 19:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:09

De opstelling van Barcelona voor het inhaalduel van de 21ste speelronde in LaLiga is bekend. Zondagavond om 21.00 uur treedt het team van trainer Xavi in het Camp Nou aan tegen Rayo Vallecano. Zowel Frenkie de Jong als Sergiño Dest krijgt een basisplek, terwijl Memphis Depay en Luuk de Jong genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Gerard Piqué is geblesseerd en zal niet in actie komen.

Net als in het gewonnen competitieduel met Real Sociedad (0-1) moet Depay weer genoegen nemen met een reserverol. Ook Luuk de Jong start niet in de basis en moet hopen op een invalbeurt. De belangrijkste afwezigen in de clash met de Madrilenen ten opzichte van afgelopen wedstrijd zijn Piqué en Dani Alves, die beiden geblesseerd naar de kant gingen. Verder zal ook Pedri voorlopig niet meer kunnen spelen.

In de verdediging voor doelman Marc-André ter Stegen kiest Xavi ervoor om Eric García naast Ronald Araújo in het hart van de verdediging te posteren. Clément Lenglet zit als derde optie op de bank. De achterhoede wordt gecompleteerd door Jordi Alba en Dest. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Óscar Mingueza en vervangt de geblesseerde Alves.

In de twee voorste linies heeft de Catalaanse coach geen verrassingen in petto. Frenkie de Jong links op het middenveld, terwijl Sergio Busquets de centrale man is. Gavi staat aan de rechterkant. In de punt van de aanval geniet Pierre-Emerick Aubameyang de voorkeur boven Depay en Luuk de Jong. Ferran Torres zal vanaf de linksbuitenpositie voor gevaar zorgen; Ousmane Dembélé krijgt het vertrouwen opnieuw op de rechterflank.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, García, Araújo, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Frenkie de Jong; Dembélé, Aubameyang, Ferran