Liverpool zegeviert in heetgebakerde en soms komische Merseyside-derby

Zondag, 24 april 2022 om 19:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:37

Liverpool heeft zondagavond drie punten overgehouden aan de stadsderby tegen Everton. De nummer twee van de Premier League won voor eigen publiek met 2-0. Daardoor blijft de achterstand van Liverpool op koploper Manchester City slechts een punt. Everton blijft op de achttiende plek staan, waardoor degradatie steeds realistischer wordt voor de club die al sinds 1954 op het hoogste niveau speelt.

Jürgen Klopp voerde twee wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Manchester United (4-0) van dinsdag. Diogo Jota en Naby Keïta kwamen in de ploeg, waardoor Jordan Henderson en Luis Díaz plaatsnamen op de bank. Liverpool had in de eerste helft liefst 86 procent van het balbezit. Everton kon ieder punt goed gebruiken in de strijd tegen degradatie en dat bleek ook op het veld: in de blessuretijd van de eerste helft plukte Jordan Pickford een eenvoudige bal uit de lucht en zocht hij op overdreven wijze het gras op, ogenschijnlijk tot ergernis van trainer Jürgen Klopp van Liverpool.

Het aantal serieuze kansen dat Liverpool in de eerste helft creëerde was beperkt. Sadio Mané vond na twintig minuten de ruimte voor een schot dat over zeilde; Jota volleerde naast op aangeven van Andy Robertson. Everton meldde zich in een tegenaanval via Abdoulaye Doucouré, die vanuit de rechterkant van het strafschopgebied naast schoot. Kort voor de pauze krulde Mohamed Salah de bal over. De frustraties liepen nog hoog op na een tik van Doucouré aan Fabinho, waardoor het tempo verder uit de slotfase verdween. Het opstootje leidde tot gele kaarten voor Doucouré en Mané. Kort na het tijdrekken van Pickford klonk het rustsignaal.

Ook in de tweede helft had Liverpool het leeuwendeel van het balbezit. Een inzet van de zeventienjarige Kaide Gordon richting de korte hoek ging naast, maar na ruim een uur opende Robertson de score. Een voorzet van Salah vanuit het strafschopgebied werd op waarde geschat door de linksback, die vanaf de vijfmeterlijn scoorde. Allan haalde nog een gevaarlijke bal voor de lijn; aan de andere kant vuurde Demarai Gray namens Everton naast. De beslissing viel vijf minuten voor tijd. Na een voorzet van Henderson mislukte een omhaal van Díaz, maar door zijn balaanraking kreeg Divock Origi wel de mogelijkheid om de 2-0 binnen te werken. Ook in de slotminuut ontstond weer een opstootje, ditmaal na een forse tik van Richarlison aan Henderson. De irritaties over en weer bleken ook toen Alisson in minuut 92 overdreven met de bal naar de grond ging, tot groot genoegen van de supporters van Liverpool.

