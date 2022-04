Arne Slot maakt plots meerdere opmerkingen over populariteit bij vrouwen

Zondag, 24 april 2022 om 18:37

Arne Slot ligt naar eigen zeggen goed bij de vrouwen. Na de overwinning van Feyenoord op FC Utrecht (2-1) kreeg de trainer wat complimenten van de nieuwe ESPN-analist Karim El Ahmadi over het spel van zijn ploeg. Uit zichzelf trok Slot de vergelijking met complimenten die hij soms van vrouwen krijgt over zijn uiterlijk. In de persconferentie na de wedstrijd maakte hij opnieuw een soortgelijke opmerking.

"Ook als er spelers weggaan in de zomer, hebben ze een goede scouting en trainer", zei El Ahmadi over de toekomst van Feyenoord. "De hand van de trainer zie je als bijvoorbeeld Geertruida naar binnen speelt en op het middenveld komt. Zulke dingen doen ze niet zelf; dat komt doordat de trainer het aangeeft." Verslaggever Cristian Willaert hoorde de complimenten aan en vroeg Slot ernaar. "Ja Arne, je krijgt wel vaker complimenten, maar nu van Karim El Ahmadi, een oud-Feyenoorder. Dat vind je wel mooi of niet?"

"Meestal over m'n uiterlijk, van vrouwen", zei Slot lachend over de complimenten die hij normaliter krijgt. "Daar zal het nu niet over gegaan zijn, denk ik. Dit is een grapje", maakte hij meteen duidelijk. "Het is leuk om te zien dat El Ahmadi analist is geworden. Het is mooi om dit te horen van iemand die zelf ook een fantastische periode hier heeft meegemaakt."

Ook op de persconferentie na afloop grapt Slot over zijn relatie met vrouwen. "Het was geen dopingcontrole, hoor", zegt de oefenmeester over de reden waarom hij iets later was dan verwacht. "Er wilden een paar op de foto, voornamelijk vrouwen." Een aanwezige journalist vraagt door naar het 'grapje'. "Hoe weet jij dat het een grapje was?", countert Slot lachend. De journalist had het tafereel gezien en zag niet 'voornamelijk vrouwen' met Slot op de foto gaan. "Dan heb je het goed gezien", geeft Slot toe.