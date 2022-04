Teleurgestelde Tuchel kondigt voor draaiende camera vertrek basiskracht aan

Zondag, 24 april 2022 om 18:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:45

Antonio Rüdiger gaat Chelsea aan het einde van dit seizoen verlaten, zo bevestigt manager Thomas Tuchel zondagmiddag in gesprek met Sky Sports. Het contract van de centrumverdediger loopt af op 30 juni en zal niet verlengd worden. Tuchel geeft aan dat de concurrentiepositie van the Blues in de strijd om een nieuwe handtekening van Rüdiger verslechterd is vanwege de door de UEFA opgelegde sancties.

“De situatie is dat hij de club wil verlaten”, opent Tuchel zonder aarzelen na afloop van het gewonnen Premier League-duel met West Ham United (1-0). “Hij heeft het afgelopen week in een persoonlijk gesprek bevestigd. We hebben alles gegeven, zowel ik als de club. We konden echter niet meer vechten vanwege de sancties. Zonder de sancties zouden we tenminste kunnen blijven strijden voor hem, maar we staan met onze rug tegen de muur. We nemen het niet persoonlijk op. Het is zijn beslissing.”

?? "He informed me some days ago. We gave everything over many months, now we enter a situation we could not fight anymore. Tony said he will leave the club." Thomas Tuchel confirming that Antonio Rudiger will leave Chelsea pic.twitter.com/vvHRmXpPh6 — Football Daily (@footballdaily) April 24, 2022

De Britse overheid maakte afgelopen maand bekend Chelsea diverse sancties op te leggen vanwege de banden van eigenaar Roman Abramovich met Russische president Vladimir Poetin. Tot nader order zal Chelsea geen aankopen kunnen doen of contracten kunnen verlengen. Tuchel betreurt het vertrek van zijn landgenoot enorm. “Hij is een sleutelfiguur en dat zal hij blijven tot het einde van het seizoen. Maar het is teleurstellend. We zullen hem heel erg missen. Hij is niet alleen belangrijk in de kleedkamer, maar het is ook iemand die 50 tot 55 wedstrijden per seizoen kan afwerken. We zullen een oplossing moeten gaan zoeken."

Transfermarktexpert Fabrizio Romano voegt aan het interview van Tuchel toe dat Rüdiger in ‘vergevorderde gesprekken' is met Real Madrid over een overstap. Rüdiger staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij Chelsea, dat hem voor 35 miljoen euro overnam van AS Roma. De 49-voudig international voegde sindsdien een Champions League, een Europa League, een Europese Super Cup en een FA Cup toe aan zijn palmares en kan zeker sinds de komst van Tuchel als manager in het algemeen rekenen op een basisplaats.