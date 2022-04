Schandalig slechte strafschop Jorginho blijft zonder gevolgen voor Chelsea

Zondag, 24 april 2022 om 16:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:06

Chelsea heeft zondagmiddag de derde plek in de Premier League steviger in handen genomen. De equipe van Thomas Tuchel leek in eigen huis niet verder te komen van een 0-0 gelijkspel tegen West Ham United, totdat invaller Christian Pulisic in de slotminuut alsnog toesloeg voor de winnende: 1-0. Even daarvoor had Jorginho op hopeloze wijze gefaald vanaf elf meter. Chelsea neemt door de overwinning een voorsprong van vijf punten op Arsenal met nog zes wedstrijden te spelen.

Chelsea - West Ham United 1-0

Chelsea wist in de eerste helft bijzonder weinig klaar te spelen en dook slechts mondjesmaat gevaarlijk op voor het doel van West Ham. Een schot van N'Golo Kanté kon ternauwernood worden geblokt, terwijl een gevaarlijke voorzet van Timo Werner eveneens in de kiem kon worden gesmoord. Het tweede bedrijf zorgde voor beduidend meer spektakel. Loftus-Cheek probeerde na een klein uur spelen een medespeler te bereiken in kansrijke positie, maar zag zijn steekpass op het laatste moment worden onderschept. Aan de overkant had Edouard Mendy een puike redding in huis op een knappe inzet van Andriy Yarmolenko.

Jorginho mist penalty ? In de slotfase krijgt Chelsea een penalty en Dawson krijgt rood, maar Jorginho faalt vanaf de stip ??#ZiggoSport #PremierLeague #CHEWHU pic.twitter.com/bBhY6XgY8d — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 24, 2022

De meeste spektakel moest toen nog komen, daar scheidsrechter Michael Oliver de bal vier minuten voor tijd op de stip legde na een overtreding van uitblinker Craig Dawson. De centrale verdediger vergreep zich aan Romelu Lukaku en kon na tussenkomst van de VAR inrukken met een rode kaart. Jorginho nam plaats achter de bal, maar faalde hopeloos. De misser was tekenend voor de matige prestatie die Chelsea op de mat legde. Als doekje voor het bloeden bezorgde Christian Pulisic the Blues alsnog de zege, toen hij op aangeven van Marcos Alonso raak schoot voor de bevrijdende 1-0.

CHELSEA SCOORT ALSNOG ?? Na de gemiste penalty van Jorginho scoort Pulisic in de slotfase alsnog de winnende goal ??#ZiggoSport #PremierLeague #CHEWHU pic.twitter.com/S8HR53CY4a — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 24, 2022

Burnley - Wolverhampton Wanderers 1-0

De thuisploeg wist dat het na de 2-0 zege op Southampton genoeg had aan een zege op the Wolves om in ieder geval tijdelijk de degradatiestreep onder zich te houden. Matej Vydra dacht Burnley vlak na rust op voorsprong te schieten, maar door zijn treffer ging al snel een streep vanwege buitenspel. De spits kon met ruim een uur op de klok alsnog juichen nadat hij de bal op een presenteerblaadje kreeg van Wout Weghorst. Dwight McNeil werd diep gestuurd door Weghorst, die de bal breed legde op meegelopen Vydra: 1-0. De bezoekers slaagden er in het tweede bedrijf niet in om aanvallend een vuist te maken, waardoor Burnley de zeventiende plek tijdelijk overneemt van Everton, al hebben the Clarets wel twee duels meer gespeeld.