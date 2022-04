Uitvallen Senesi grote smet op uiterst moeizame zege Feyenoord

Zondag, 24 april 2022 om 16:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:33

Feyenoord heeft zondagmiddag een cruciale overwinning geboekt met het oog op het restant in de Eredivisie en de naderende halve finale in de Conference League tegen Olympique Marseille. De Rotterdammers leken tegen FC Utrecht lange tijd af te stevenen op een gelijkspel, totdat Luis Sinisterra in minuut 96 toesloeg: 2-1. Smet op de overwinning was het uitvallen van Marcos Senesi. De centrumverdediger moest de strijd vroegtijdig staken met een hamstringblessure. Feyenoord brengt het gat naar FC Twente weer naar drie punten, terwijl Utrecht zevende blijft.

Slot wijzigde zijn elftal op meerdere posities ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo, eens temeer omdat Guus Til en Jens Toornstra noodgedwongen afwezig waren. Ook Alireza Jahanbakhsh zat niet bij de wedstrijdselectie. De coach van Feyenoord koos ervoor om met zowel Bryan Linssen als Cyriel Dessers aan de aftrap te verschijnen, terwijl Reiss Nelson (rechts) en Luis Sinisterra (links) de flanken bestreken. Verder zat Philippe Sandler voor het eerst bij de Rotterdamse wedstrijdselectie. Bij FC Utrecht kon Sander van de Streek voor het eerst sinds de 1-3 nederlaag tegen FC Groningen (20 maart) rekenen op een basisplek.

Het duel was nog geen minuut onderweg toen er reeds twee kansen waren genoteerd. Na vijftien seconden ontbrak het Dessers aan handelingssnelheid om een fraaie steekpass van Linssen het gewenste vervolg te geven. Aan de overzijde beproefde Anastasios Douvikas zijn geluk met een afstandsschot, maar de spits schoot rakelings naast. Na een spectaculaire openingsfase ging de storm in De Kuip relatief snel liggen. Grote, uitgespeelde kansen bleven uit en de spaarzame hoogtepunten werden gevormd Linssen (geblokt afstandsschot) en Orkun Kökçü, wiens poging gepareerd werd door doelman Fabian de Keijzer.

De tweede mogelijkheid voor Utrecht ontstond in de 34ste speelminuut. Quinten Timber kreeg het leer plotseling voor zijn voeten op de rand van het zestienmetergebied, maar het schot dat volgde verdween naast de paal. De laatste kans op een openingstreffer vóór het rustsignaal was voor Nelson. Laatstgenoemde kreeg de tijd en ruimte om vanaf de hoek van het vijfmetergebied uit te halen na een voorzet van Tyrell Malacia; de rechtsbuiten van dienst leek het leer echter verkeerd te raken en schoot naast. Bij aanvang van de tweede helft helft werd Douvikas vervangen voor Othman Boussaid en greep Feyenoord al snel de leiding.

Na een aanval over de rechterkant van het veld kwam de bal op het hoofd bij Mike van der Hoorn, die zich geen raad wist met de voorzet en onbedoeld en ongelukkig zijn eigen doelman passeerde met een klungelige eigen goal. De thuisploeg drukte vervolgens door, maar zag De Keijzer handelend optreden na een schot van Luis Sinisterra. Aan de andere kant trok Van de Streek de stand vervolgens gelijk. Na een lage voorzet van invaller Boussaid hoefde Van de Streek enkel zijn voet tegen de bal te zetten om Ofir Marciano te verschalken: 1-1. Tot overmaat van ramp viel slechts een minuut later Marcos Senesi ook nog geblesseerd uit. De centrumverdediger leek aanzienlijk last te hebben van zijn hamstring.

Feyenoord ging in de slotfase nadrukkelijk op zoek naar de overwinning, eens temeer omdat de ploeg gebaat is bij vertrouwen in aanloop naar het treffen met Marseille. Dessers dacht een kwartier voor tijd de winnende te maken, maar werd teruggefloten door scheidsrechter Bas Nijhuis vanwege een overtreding op Van der Hoorn. Diezelfde Dessers schreeuwde tien minuten voor tijd tevergeefs om een strafschop. Toen het duel vervolgens leek af te stevenen op een gelijkspel, richtte Sinisterra zich nog eenmaal op. De flankspeler trok vanaf de linkerkant naar binnen en schoot diagonaal raak langs De Keijzer: 2-1.