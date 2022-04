Schreuder dankt uitblinkende Noa Lang bij overwinning op Overmars

Zondag, 24 april 2022 om 15:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:51

Alfred Schreuder is met Club Brugge goed begonnen aan de play-offs. De Nederlander was in eigen huis met 1-0 te sterk voor het Royal Antwerp van Marc Overmars. De bezoekers profiteerden niet van de ruimte op de counter, terwijl Tajon Buchanan - met een gelukje - wél toesloeg. Door de overwinning gaat Brugge voorlopig aan de leiding in de kampioenspoule. Union Saint-Gilloise en Anderlecht nemen het later op de dag tegen elkaar op.

In een weinig hoogstaande wedstrijd was Noa Lang een van de schaarste lichtpunten bij de thuisploeg. Twintig minuten voor tijd moest de aanvaller noodgedwongen met kramp naar de kant. Antwerp begon fris aan het duel, maar vergat zichzelf te belonen met de openingsgoal. Michael Frey had na een kwartier spelen de mogelijkheid om de bezoekers op voorsprong te schieten, maar faalde. Opvallend genoeg slaagt het ambitieuze Antwerp er nog niet in om voet naast Brugge te krijgen. In drie wedstrijden tegen de regerend landskampioen raapte The Great Old slechts één puntje bijeen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Charles De Ketelaere lanceerde de eerste aanval van de wedstrijd. De middenvelder stuurde Lang weg op links, maar de buitenspeler kreeg de bal niet voorbij de tackelende Faris Haroun. Nadat Frey vervolgens een flinke kans om zeep hielp namens Antwerp, nam na een kwart wedstrijd Lang het doel van de bezoekers onder vuur. De Nederlander zag zijn schot eenvoudig gepakt worden door Jean Butez. Ook Andreas Skov Olsen was ongelukkig in de afronding en wist de Franse doelman niet te passeren. Op slag van rust was Butez wel kansloos, toen een schot van Buchanan via Haroun over de doellijn dwarrelde.

In het tweede bedrijf kwam er langzaam meer tempo in het spel van beide ploegen, zonder dat dat direct tot groot gevaar leidde voor beide doelen. Een kopbal van Hans Vanaken ging rakelings naast, waarna de middenvelder niet veel later een vrije trap eenvoudig gepakt zag worden door Butez. Even daarvoor had Lang het veld al verlaten vanwege een krampaanval. Antwerp probeerde middels een driedubbele wissel iets te forceren in de slotfase, maar moest toezien hoe de thuisploeg vrij eenvoudig op de been bleef. Tot overmaat van ramp eindigde Antwerp het duel met tien man, daar Abdoulaye Seck in de slotfase tegen zijn tweede gele kaart aanliep.