McTominay spreekt uit het hart: ‘Er zijn heel veel problemen binnen de club’

Zondag, 24 april 2022

Scott McTominay heeft andermaal de noodklok geluid bij Manchester United. De Engelse grootmacht ging zaterdagmiddag pijnlijk onderuit bij Arsenal (3-1) en lijkt deelname aan de Champions League te kunnen vergeten volgend seizoen. Voor McTominay is de maat vol. De middenvelder nam na afloop van het treffen met the Gunners geen blad voor de mond en bevestigde dat er het een en ander aan de hand is binnen de club.

United wist op voorhand dat het bij een zege op Arsenal in punten gelijk zou komen met de Noord-Londenaren. Zo ver kwam het niet. Nuno Tavares sloeg al vroeg in de wedstrijd toe, waarna ook Bukayo Saka en Granit Xhaka nog een duit in het zakje deden. Cristiano Ronaldo deed tien minuten voor rust iets terug. "Er zijn heel veel problemen op het gebied van spelers, staf, alles hogerop", verklaarde McTominay na afloop bij BT Sport. "We moeten ons concentreren op wat er op het veld gebeurt. Je moet een trots gevoel hebben wanneer je het veld opkomt en we moeten ons geen zorgen maken over wie wat zegt."

Naast de tegenvallende resultaten op het veld is het ook op bestuurlijk vlak onrustig bij United. Fans protesteren al tijden tegen de invloed van de Amerikaanse Glazer-familie. "Er zijn op dit moment veel dingen aan de hand, begrijp me niet verkeerd", gaat McTominay zijn betoog verder bij de zender. "Als we thuiskomen moeten we onszelf in de spiegel kunnen aankijken. Je kunt niet thuiskomen en een goed gevoel hebben, helemaal niet als je net drie goals hebt geïncasseerd tegen Arsenal terwijl je beter bent. Iedereen ziet dat we de afgelopen twee maanden een gebrek aan zelfvertrouwen hebben. We hebben het op dit moment gewoon even niet."

"When we get back in the dressing room it's go home and take a look at yourself in the mirror."



"You can't go back to your house and be satisfied."



Scott McTominay speaking from the heart.



??@TheDesKelly pic.twitter.com/lZ0OnxC89z — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 23, 2022

McTominay werd tevens gevraagd naar de naderende komst van Erik ten Hag, maar daar weigerde de middenvelder over uit te wijken. "Ik zit nu nog met mijn gedachten bij deze wedstrijd. De nieuwe trainer kijkt naar volgend seizoen. Hoe we ons kunnen verbeteren en welke spelers iets toe kunnen voegen aan de groep, maar daar ben ik nu niet mee bezig." United lijkt met nog vier wedstrijden te gaan te kunnen fluiten naar de Champions League-tickets. Nummer vier Arsenal, dat bovendien een wedstrijd minder speelde, heeft een voorsprong van zes punten. Ook Tottenham Hotspur is nog volop in de strijd om deelname aan het miljardenbal.

De woorden van McTominay zorgen voor verbazing bij Gary Neville. De analist benadrukt in een tweet hoe ernstig de situatie moet zijn na de vernietigende woorden van de middenvelder. "Het commentaar van McTominay gisteren...", slingerde Neville zondag op het socialmediaplatform. "Hoe erg moet het zijn voor een speler om dit op televisie te zeggen." Neville uitte al eerder zijn zorgen over de situatie bij United. "De club heeft de afgelopen jaren spelers als Alexis Sánchez, Paul Pogba en Cristiano Ronaldo met veel bombarie binnengehaald. Zij werden boven de trainer verheven. Bij andere clubs is de trainer de voornaamste figuur bij de club. Maar bij United zijn de trainers ondermijnd door de spelers een soort goddelijke status toe te kennen, die ze niet hebben waargemaakt."