ADO Den Haag stelt opnieuw diep teleur en incasseert in minuut 92

Zondag, 24 april 2022 om 14:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 14:31

ADO Den Haag heeft zondagmiddag op pijnlijke wijze punten gemorst. In eigen huis zag het er lang naar uit dat de ploeg van interim-trainer Giovanni Franken met een 1-0 zege aan de haal zou gaan, maar in de 92ste minuut nivelleerde Jong FC Utrecht de stand: 1-1. Door het puntenverlies blijft ADO steken op de vijfde positie in de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenaren, die afgelopen speelronde ook al gelijkspeelden tegen Jong PSV (2-2), hebben alleen via play-offs nog een kans op promotie naar de Eredivisie.

ADO begon met zeer aanvallende intenties aan de ontmoeting in het Cars Jeans Stadion. In de eerste speelminuut werd Ricardo Kishna al gevaarlijk na een steekpass op maat, maar de kans werd niet verzilverd. In de dertiende minuut werd een nieuwe mogelijkheid wél omgezet in een doelpunt. Daryl Janmaat bezorgde de bal uit een hoekschop bij Dhoraso Klas, die met fraaie uithaal doel trof: 1-0. Vijf minuten later kwam de maker van het eerste doelpunt in de gelegenheid om de score te verdubbelen; het afstandsschot ging echter rakelings naast de rechterpaal.

De thuisploeg bleef vrijwel de gehele eerste helft de bovenliggende partij, al kwam ook Jong FC Utrecht er via de counter meermaals gevaarlijk uit. Onder meer een goed verdedigend optreden van Herve Matthys voorkwam dat de beloftenploeg de stand gelijktrok. Aan de overzijde kwam ADO in de tien minuten voor het rustsignaal nog tweemaal dicht bij een treffer. Kishna schoot rakelings over na een terugkopbal van Thomas Verheydt; in de 43ste minuut was het Verheydt zelf die verzuimde te scoren.

In het tweede bedrijf werd ADO nóg dominanter en leek er geen vuiltje aan de lucht. Onder meer Matthys en Felipe Pires kwamen de Hofstedelingen meermaals in de buurt van het vijandige doel, al leverde de aanvalslust geen grote, uitgespeelde kansen óf doelpunten op. In de blessuretijd ging het plotseling toch nog mis voor ADO. In de 92ste minuut was het Mohammed Akharaz die Jong FC Utrecht op aangeven van Albert Lottin de 1-1 bezorgde. Ook in de ruim negen minuten blessuretijd kon het team van Franken puntenverlies niet meer voorkomen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 36 25 5 6 38 80 2 FC Volendam 36 21 11 4 29 74 3 FC Eindhoven 36 20 7 9 25 67 4 Excelsior 36 19 7 10 25 64 5 ADO Den Haag 36 21 7 8 25 64 6 Roda JC Kerkrade 36 17 12 7 27 63 7 Jong Ajax 35 17 8 10 15 59 8 NAC Breda 36 15 10 11 12 55 9 De Graafschap 36 15 9 12 9 54 10 VVV-Venlo 35 13 5 17 -10 44 11 FC Den Bosch 36 13 4 19 -20 43 12 Jong PSV 35 11 8 16 -2 41 13 Almere City FC 36 11 8 17 -8 41 14 TOP Oss 36 11 8 17 -10 41 15 Jong AZ 36 11 6 19 -13 39 16 Telstar 36 8 11 17 -24 35 17 FC Dordrecht 36 9 8 19 -25 35 18 Jong FC Utrecht 36 10 5 21 -25 35 19 MVV Maastricht 35 10 3 22 -34 33 20 Helmond Sport 36 7 6 23 -34 24