Willem II zorgt voor unicum en laat spanning stijgen naar absoluut kookpunt

Zondag, 24 april 2022 om 14:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:17

In navolging van PEC Zwolle heeft ook Willem II een cruciale overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Kevin Hofland was in eigen huis te sterk voor Vitesse dankzij een doelpunt van Jizz Hornkamp: 1-0. Het is voor de Tilburgers de eerste zege sinds 6 februari, toen met 3-1 werd gewonnen van RKC Waalwijk. Het is bovendien voor het eerst in de clubgeschiedenis dat Willem II beide ontmoetingen met Vitesse weet te winnen. In de voorgaande dertig seizoenen lukte de Tilburgers dat niet. Door de zege doen de Tricolores, die nu 26 punten hebben uit 30 wedstrijden, de laatste plaats af aan Sparta Rotterdam.

Willem II wist op voorhand dat er iets te halen viel, daar Vitesse dit seizoen al een aantal keer liet blijken niet thuis te geven tegen laagvliegers. Zo verloren de Arnhemmers vrij recentelijk van RKC Waalwijk. Midweeks ging de ploeg onderuit in de zes resterende minuten tegen Sparta. Bovendien wist Willem II eerder dit seizoen met liefst 0-3 te winnen van Vitesse. De thuisploeg schoot ditmaal wederom uit de startblokken en greep al na vier minuten spelen de leiding, toen Leeroy Owusu een merkwaardige breedtepass van Eli Dasa onderschepte en Hornkamp in staat stelde om de 1-0 tegen de touwen te schieten.

Na de openingstreffer was het spel slordig en wisten beide ploegen geen vuist te maken. Max Svensson raakte de bal halverwege de eerste helft totaal verkeerd op aangeven van Hornkamp. Vitesse had in die fase van de wedstrijd wel een duidelijk overwicht, maar wist niet tot noemenswaardige kansen te komen. Tot overmaat van ramp moesten de bezoekers op slag van rust bijna de tweede tegentreffer slikken, toen Ché Nunnely een onbedoelde voorzet ineens op doel zag gaan. Markus Schubert was alert en tikte de poging ternauwernood over de deklat. Nadat het publiek in het Koning Willem II Stadion in de rust afscheid had genomen van Vangelis Pavlidis, waren de eerste momenten in de tweede helft wederom voor de thuisploeg.

Een zogeheten zwabberschot van Owusu zeilde enkele meters naast, waarna ook Freek Heerkens het vijandelijke doel onder vuur nam. De verdediger zette zijn hoog tegen de bal uit een vrije trap, maar mikte rakelings over. Aan de kant van Vitesse mocht Riechedly Bazoer van geluk spreken dat hij niet van het veld werd gestuurd. De centrumverdediger schoot, met een gele kaart op zak, de bal woedend in het publiek. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük deed het af met een praatje. Toen ook het laatste wapenfeit van Loïs Openda niet tot doelpunt kon worden gepromoveerd, was de zevende nederlaag van dit kalenderjaar een feit voor Vitesse. De Arnhemmers verloren dit jaar al vaker dan in de eerste seizoenshelft (5).