Mundo Deportivo blaast interesse Barcelona in Ajacied nieuw leven in

Zondag, 24 april 2022 om 12:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:12

De naam van Lisandro Martínez is opnieuw gevallen in Spanje. De centrale verdediger van Ajax is hoofdonderwerp in een publicatie van Mundo Deportivo, dat stelt dat de entourage van de Argentijn heeft gesproken met de clubleiding van Barcelona. Volgens de Spaanse sportkrant past Martínez perfect binnen het salarishuis van Barcelona en heeft hij een adviseur op pad gestuurd om naar een appartement te kijken.

De interesse van Barcelona in Martínez is niet van vandaag of gisteren. Afgelopen zomer toonde de Catalaanse grootmacht al belangstelling in de centrumverdediger van Ajax. Nog steeds is de mandekker een van de spelers die nadrukkelijk in de gaten wordt gehouden door de clublelding van Barça, stelt Mundo Deportivo. De Argentijn wordt door de krant geroemd om het feit dat hij ook als linksback zou kunnen fungeren, al speelde hij daar bij Ajax tot op heden zelden. Bovendien past Martínez binnen het salarisbudget van Barcelona, daar hij bij Ajax niet tot de grootverdieners behoort.

Barcelona is nadrukkelijk op zoek naar versterking voor de laatste linie, zoals Xavi meermaals heeft aangegeven. Martínez beschikt over de 'fysieke en technische bagage' om die rol eventueel in te vullen. Gezien het tot medio 2025 lopende contract zal er wel een flinke transfersom moeten worden betaald, al wordt niet uitgesloten dat er een ruildeal aan te pas komt. In dat geval moet een aanstormend talent de omgekeerde route bewandelen. Het is niet bekend welk bedrag Ajax verlangt voor Martínez, Transfermarkt schat zijn waarde op 32 miljoen euro.

De interesse van Barcelona zou dusdanig serieus zijn dat een adviseur van Martínez opdracht heeft gekregen om naar een appartement te zoeken in de Spaanse stad. Jordi Cruijff, door bovengenoemd dagblad betiteld als 'zwaargewicht' in het technisch secretariaat van Barcelona, heeft bovendien contact opgenomen met de belangenbehartigers van de verdediger. Bij Barcelona ontkennen ze contact te hebben gezocht met het management van Martínez, al geven ze wel toe de Ajacied tot in detail te volgen. Dat gebeurde afgelopen zomer al, maar heel concreet werd het toen niet.

Volgens Mundo Deportivo spreekt het in het voordeel voor Martínez dat Samuel Umtiti en Clément Lenglet op de nominatie staan om te vertrekken, daar zij eveneens linksbenig zijn. De Ajacied zou eveneens als backup kunnen dienen voor Jordi Alba op de linkerflank. "In Argentinië zijn er vanwege zijn solvabiliteit en veelzijdigheid mensen die hem vergelijken met Javier Mascherano", stelt het dagblad. Als nadeel wordt genoemd dat Martínez als centrale verdediger zijn lengte niet mee heeft. "Al is hij wel een speler die sterk is in de luchtduels", luidt de slotconclusie.