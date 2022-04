Slot kiest voor verrassende basiself bij afwezigheid Til en Toornstra

Zondag, 24 april 2022 om 13:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:36

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De oefenmeester wijzigt zijn elftal op een aantal posities, eens temeer omdat Guus Til en Jens Toornstra noodgedwongen afwezig zijn. Ook Alireza Jahanbakhsh is er niet bij. Philippe Sandler zit wel voor het eerst bij de wedstrijdselectie en zou zijn debuut kunnen maken. Feyenoord moet winnen om het gat naar FC Twente weer naar drie punten te brengen. Het duel in De Kuip gaat om 14.30 uur van start en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

"Hij heeft nu een week of twee met de groep meegetraind", vertelde Slot over de aanwezigheid van Sandler in de selectie. "Hij zal voor het eerst bij de selectie zitten, mits het morgen goed gaat." De oefenmeester achtte speeltijd voor voor de verdediger bovendien niet onaannemelijk; de geboren Amsterdammer zou daarmee voor het eerst sinds 6 mei 2018 minuten maken in de Eredivisie (destijds namens PEC Zwolle tegen AZ, 6-0 verlies). "Zoals bekend zijn onze keuzes niet onuitputtelijk", aldus Slot. "Ik heb in het weekend zes selectiespelers op de bank zitten. Daar is Philippe er een van. Hij zit er dus dicht tegen aan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tegenover de terugkeer van Sandler staat de absentie van Toornstra en Til, die kampen met uiteenlopende blessures. Alireza Jahanbakhsh was lange tijd een twijfelgeval en is er niet bij. Slot heeft gekozen voor een aanvallend ingestelde ploeg, daar Bryan Linssen en Cyriel Dessers beiden van de partij zijn. Linssen zal vermoedelijk als nummer 10 gaan fungeren, terwijl de flanken worden bezet door Reiss Nelson en Luis Sinisterra. Linssen wordt op het middenveld vergezeld door door Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes.

De afwezigheid van Til en Toornstra zou deels te maken kunnen hebben met de naderende halve finale in de Conference League. Aanstaande donderdag neemt Feyenoord het in eigen huis op tegen Olympique Marseille. De return vindt een week later plaats. Bij een overwinning op Utrecht slaan de Rotterdammers weer een gat van drie punten naar FC Twente, dat vrijdagavond al met 2-0 wist te winnen van Sparta Rotterdam. Het gat naar PSV bedraagt op dit moment tien punten.

Opstelling Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Linssen; Nelson, Dessers, Sinisterra.

Opstelling FC Utrecht: De Keijzer; Ter Avest, Janssen, Van der Hoorn, Van der Kust; Maher, Gustafson, Timber; Almqvist, Douvikas, Van de Streek