Ten Hag kiest opvallende uitblinker: ‘Daar heeft hij een goede rol in gespeeld'

Zondag, 24 april 2022 om 11:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:24

Erik ten Hag is blij dat hij met zijn ploeg ongeschonden uit de lastige uitwedstrijd tegen NEC is gekomen. De Amsterdammers hadden het lang moeilijk tegen de frivool spelende Nijmegenaren, maar trokken via Brian Brobbey uiteindelijk toch aan het rechte eind. Opvallend genoeg had Ten Hag een basisplaats ingeruimd voor Kenneth Taylor. Voor de middenvelder was het zijn eerste basisoptreden in de Eredivisie. Ten Hag toonde zich content met de manier waarop Taylor zich presenteerde.

Taylor stond tot dusver alleen aan de aftrap bij bekerwedstrijden van Ajax. Vorig jaar werd hij in de Eredivisie drie keer binnen de lijnen gebracht. Dit seizoen kwam hij tot acht invalbeurten. Tot zaterdag, toen Ten Hag plots een basisplek voor hem had ingeruimd. De trainer van Ajax was niet tevreden over de uitvoering van zijn ploeg. "Zeker over de rechterkant moet het veel beter", aldus Ten Hag. "In de eerste helft was de veldbezetting daar niet goed, maar over de linkerkant hebben wij wel goed gevoetbald, met een uitblinkende Kenneth Taylor. Die heeft daar een hele goede rol in gespeeld."

Volgens Ten Hag was Taylor niet de enige die in positieve zin opviel. De naar Manchester United vertrekkende oefenmeester noemt nog twee namen. "Ik wil nog even opmerken, buiten Kenneth Taylor speelde Jurriën Timber ook een uitstekende wedstrijd en Maarten Stekelenburg speelde ook een uitstekende wedstrijd." Stekelenburg had in de eerste helft een formidabele redding in huis op een inzet van Jonathan Okita. Voor de doelman was het zijn tweede basisplaats sinds zijn rentree, nadat hij zondag in de bekerfinale tegen PSV al de plek onder de lat had overgenomen van André Onana.

Ook Brobbey is blij voor Taylor. De ijzersterke spits voltrok twee minuten voor tijd het vonnis met een echte spitsengoal. Brobbey draaide slim weg bij Rodrigo Guth en liet doelman Mattijs Branderhorst kansloos. "Hij speelde een hele goede wedstrijd", concludeert Brobbey over het optreden van Taylor. "Hij is een goede vriend van mij, dus ik ben blij voor hem. Als we samen in Ajax 1 kunnen staan, dan kunnen we zeker trots op elkaar zijn." Brobbey moest in Nijmegen zijn plek in de spits weer afstaan aan Sébastien Haller, maar werd halverwege het duel binnen de lijnen gebracht als rechtsbuiten. De teleurstellend spelende Steven Berghuis bleef voor hem in de kleedkamer achter.