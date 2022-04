Vink: ‘Hij is totaal niet zeker van zichzelf, dit heeft hij nog nooit gedaan’

Dusan Tadic beleefde zaterdag een wedstrijd zoals hij die liever niet had beleefd. De aanvoerder van Ajax kreeg de mogelijkheid om zijn ploeg op bezoek bij NEC (0-1) op voorsprong te schieten, maar faalde hopeloos vanaf elf meter. De Serviër heeft nu drie van zijn laatste zes strafschoppen gemist en dus wordt er druk gespeculeerd over een nieuwe penaltynemer. Sébastien Haller bijvoorbeeld, die in het verleden heeft bewezen te kunnen scoren vanaf elf meter. Volgens de tafelgasten van Goedemorgen Eredivisie dient Tadic de bal in het vervolg af te geven.

"Tadic is naar voren geschoven en pakt altijd zijn verantwoordelijkheid. Je kan er één of twee missen, maar drie is wel een momentje. Er komt een moment... Het zou niet gek zijn als Haller hem in het vervolg zou nemen", begint Ricky van Wolfswinkel, die is aangeschoven bij het praatprogramma. Volgens Vink is Tadic' ego te groot. "Het zou hem sieren als hij zou zeggen: 'Ik heb er drie gemist, het is nu tijd voor een ander.' Of dat Haller is of van mij part Stekelenburg. Maar ik heb het idee dat hij zelfs dáárvoor nog te trots is om dat te zeggen. Hij wil graag de leider zijn, is jarenlang de leider gebleken, maar dit is ook het moment om de leider te zijn. Dat was hij niet."

Hans Kraay junior vraagt vervolgens aan Dick Lukkien, die ook is aangeschoven in het voetbalpraatprogramma, of hij het zou kunnen waarderen als trainer als een speler als Haller op Tadic af zou stappen met de vraag of hij de strafschoppen in het vervolg mag nemen. "Kun je dat tegen Tadic zeggen?", breekt Fresia Cousiño Arias in. "Dat weet ik niet hoor." Lukkien: "Ze zullen toch wel hebben nagedacht over wie nummertje twee en drie zijn? Als nummer één zich niet lekker voelt, dan hoort er overleg te zijn. Dat zal bij Ajax niet anders zijn. Tadic steekt niet in zijn beste vorm op dit moment."

Volgens Vink is het niet aan Haller om in te grijpen. De analist is van mening dat de verantwoordelijkheid bij Tadic ligt, eens te meer omdat hij de aanvoerdersband draagt bij Ajax. "Als Haller zijnde doe je dat niet. Dus dan is het wachten op je beurt totdat Tadic beslist dat Haller hem mag nemen. Of dat Erik ten Hag ingrijpt en zegt dat het klaar is." Hans Kraay junior zou het heft in eigen handen nemen als hij in de schoenen van Haller zou staan. "Niet tijdens de wedstrijd, maar ze trainen nu. Dan zou ik naar Tadic gaan en zeggen dat het mijn beurt is. Dat zou ik dan ook tegen de trainer zeggen."

Volgens Vink ging het voor Tadic al mis bij de aanloop. "Het is een compleet andere aanloop dan hij normaal doet. Normaal zijn het twee of drie passen en schiet hij. Nu een huppeltje, dat geeft aan dat hij totaal niet zeker is van zichzelf. Als je niet zeker bent ga je andere dingen doen. Dat is niet des Tadic. Als je alle penalty's terugkijkt, heeft hij dit nog nooit gedaan. Hij zit al niet in de wedstrijd, de laatste tijd ook niet, als je dan zo'n belangrijke penalty krijgt zit er wel heel veel spanning op. Hieruit blijkt dat hij ook gewoon menselijk is. Een penalty nemen is zoiets spannends, dat zag je aan hem. Dat huppeltje heeft hij nog nooit gedaan. Misschien is het wel echt tijd om een ander te laten nemen."