Ramalho heeft ‘honderd procent’ geloof in titel: ‘Er kan nog veel gebeuren’

Zondag, 24 april 2022 om 10:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:13

PSV heeft zaterdagavond een moeizame zege geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij SC Cambuur (1-2) was er een rode kaart voor Sekou Sylla voor nodig om de ploeg van trainer Roger Schmidt over het dode punt te helpen. De zege was noodzakelijk, daar Ajax eerder op de avond ook met een minimaal verschil wist te winnen van NEC (0-1). Ondanks een achterstand van vier punten op de Amsterdammers, heeft Ramalho nog alle vertrouwen in het landskampioenschap.

"We willen altijd de nul houden, dus het is jammer dat het vandaag niet is gelukt", sprak de captain na afloop bij ESPN. PSV kwam al na twee minuten op achterstand, toen de bal na een aanval over links met ietwat fortuin voor de voeten kwam bij Patrick Joosten. De buitenspeler tikte de bal vervolgens met een hakje achter de kansloze Yvon Mvogo en Ramalho in het doel. "Gelukkig hebben we daarna teruggevochten en gescoord. De gelijkmaker in de eerste helft was heel belangrijk. Dat heeft ons een boost gegeven. Daarna maakten we er nog een en was het weer goed. Al hadden we er veel meer moeten en kunnen maken", aldus Ramalho.

Patrick Joosten met de hak!?? Cambuur komt al vroeg in de wedstrijd op voorsprong tegen PSV: 1-0.#deontknoping #campsv pic.twitter.com/oEZ2cykkQh — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2022

PSV kreeg een aantal kansen om het duel vroegtijdig in het slot te gooien, maar had een indirecte rode kaart voor Sylla nodig om over het dode punt te komen. Mario Götze zorgde na ruim een uur spelen voor de bevrijdende 1-2 na een corner van Mauro Júnior. "We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt. Onze start was niet goed, dat hebben ze ons laten weten. We weten dat ze scorend vermogen hebben”, meent Ramalho, die nog volop vertrouwen heeft in de titel. "Er zijn nog vier wedstrijden te gaan en ook daar moeten we ons van onze beste kant laten zien. We willen ze allemaal winnen, dan kan er nog veel gebeuren in de competitie."

Ook Eran Zahavi zag dat PSV het moeilijk had. De spits zorgde op aangeven van Ramalho voor de gelijkmaker door op slag van rust van dichtbij binnen te tikken. "Dit soort wedstrijden zijn nooit makkelijk en SC Cambuur deed het goed", aldus de Israëlische spits, die voor zijn negende treffer van het seizoen tekende. "Onze focus was minder en dat mag niet gebeuren. We hebben karakter getoond door terug te komen in de wedstrijd en toch te winnen. Dat is het allerbelangrijkst. Ik ben blij dat ik een bijdrage kon leveren met de goal."